Sans place de garderie, une jeune mère lance son entreprise de soins de beauté à domicile

Une jeune mère de Trois-Rivières démarre son entreprise de soins de beauté chez elle, afin de pouvoir mieux conjuguer la vie familiale et le travail. Elle attend comme bien d’autres parents une place en garderie.

Marie-Pier Bellemare cumule 12 ans d'expérience comme esthéticienne. Son nouveau salon de beauté offre des services comme les soins du visage et l'épilation.

Son espace de travail est aménagé au sous-sol, à quelques pas du rez-de-chaussée où se trouve sa jeune fille. La rareté des places en garderie l'a amenée à faire ce choix pour mieux conjuguer vie familiale et travail.

Les CPE, honnêtement, j'en ai appelé puis je me suis fait répondre : "Bonne chance pour te trouver une place dans un CPE" , relate-t-elle.

Le défi de Marie-Pier et de son conjoint, Pierre-Olivier Pleau, le père de l’enfant, est grand. La jeune mère allaite encore et doit parfois être présente pour la routine qui mène au sommeil de l'enfant, en plus de son conjoint qui travaille régulièrement de nuit.

C'est sûr que moi, en travaillant de jour et de nuit, c'est un peu plus compliqué. Je vais pouvoir m'occuper de la petite en me levant, après une nuit, que ma conjointe puisse aller travailler , explique-t-il.

La jeune entrepreneure est à l’heure actuelle freinée dans le développement de son salon.

C'est sûr que d'avoir une [place en] garderie, ça me permettrait de travailler beaucoup plus que ce que je peux faire en ce moment. Je suis limitée dans mes dispos à cause du manque de garderie , se désole-t-elle.

Le gouvernement du Québec annonçait en août dernier la création de 536 nouvelles places en garderie en Mauricie, dont 180 à Trois-Rivières, d'ici deux ans.

C'est beau d'annoncer des places, mais si tu n'as pas d'éducatrices pour aller travailler dans ces milieux-là, on revient au même problème , commente-t-elle, peu convaincue.

Québec prévoit aussi recruter et requalifier 25 000 éducatrices à la petite enfance d'ici 2026. Le couple se croise tout de même les doigts pour obtenir une place le plus rapidement possible.