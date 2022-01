Chute mortelle d’un échafaudage : début de l’enquête du coroner

Fayzullo Fazilov, 31 ans, Alexsandrs Bondarevs, 24 ans, Vladimir Korostin, 40 ans, et Aleksey Blumberg, 38 ans, sont morts lorsque l'échafaudage sur lequel ils se trouvaient s'est effondré, le 24 décembre 2009.

Les hommes, qui avaient tous récemment immigré d'Europe de l'Est et travaillaient pour Metron Construction, effectuaient des réparations sur une tour de l'ouest de la ville lorsqu'ils sont tombés de 13 étages.

L'affaire a attiré l'attention des médias et a donné lieu à de nombreux litiges et accusations criminelles dans les années qui ont suivi. En conséquence, l'avocat représentant le coroner dans l'enquête affirme qu'il est peu probable que de nouvelles preuves émergent du processus.

La réponse des gouvernements

Au lieu de cela, dit-il, ce sera surtout l'occasion pour le jury d'examiner les changements apportés depuis la tragédie et ce qui doit encore être fait.

Le jury va entendre parler des circonstances de cet incident tragique. Mais l'accent sera vraiment mis sur la réponse du gouvernement, y compris les changements substantiels apportés depuis aux règlements de santé et de sécurité en Ontario , a déclaré l'avocat du coroner, Jai Dhar.

Et ensuite, sur la base de cela, le jury pourra faire des recommandations sur tout autre changement qui, selon lui, pourrait empêcher que des tragédies similaires ne se reproduisent.

L'enquête devrait entendre trois témoins, dont un ingénieur ainsi qu'un directeur actuel et un ancien directeur du ministère provincial du Travail.

Les avocats du ministère du Travail, d’un conseil des métiers, ainsi que d'une entreprise de construction pourront interroger les témoins.

Une déclaration sera également lue par l'une des familles des hommes tués.

Une révision des systèmes de sécurité

Enzo Garritano, président de Infrastructure Health and Safety Association [Association pour la santé et la sécurité dans les infrastructures, traduction libre], un organisme partenaire du gouvernement provincial, a déclaré à CBC News que l'affaire a marqué un tournant dans la mesure où elle a provoqué une révision totale du système de santé et de sécurité en Ontario , entraînant des changements au niveau des échafaudages et d'autres équipements de ce type.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire, selon lui.

Selon le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, 17 personnes sont mortes dans des incidents survenus sur des chantiers de construction en 2009. En 2021, 22 décès ont été signalés.

Nous devons continuer à examiner ces risques, les risques plus élevés, examiner les données [...] et si les règlements et les pratiques actuels ne fonctionnent pas, que pouvons-nous faire pour les améliorer? , a déclaré M. Garritano.

Aucun des hommes tués dans l'effondrement de 2009 ne portait un harnais de sécurité correctement fixé.

Le chef de projet, Vadim Kazenelson, a réussi à s'accrocher à un balcon lorsque l'échafaudage a cédé.

Il a ensuite été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de négligence criminelle ayant entraîné la mort et d'un chef d'accusation de lésions corporelles, et condamné à trois ans et demi derrière les barreaux, perdant son appel en 2018.

Un autre travailleur a été grièvement blessé et un sixième, qui était attaché comme l'exigent la loi provinciale et les pratiques de l'industrie, s'est retrouvé suspendu dans les airs, mais indemne.

Metron, l'entreprise qui employait les hommes, a été reconnue coupable de négligence criminelle ayant causé la mort et condamnée à une amende de 750 000 dollars.

L'enquête du coroner devrait une semaine.

Avec les informations de CBC News