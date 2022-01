Une course à la mémoire de Mylène Paquet

Mylène adorait la course à pied et son objectif était de participer à la course CRYO de la Fondation sur la pointe des pieds le 19 février.

Sa famille a décidé de faire la course pour elle et traversera le lac Saint-Jean à sa mémoire.

Cette année, elle était déterminée à courir sur le lac. Quand j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas, j'ai dit on va se placer toute la famille, on est une grosse famille, alors on va tous se placer ensemble et faire un petit bout , explique la cousine de Mylène Paquet, Louise Simard.

Ils seront plus d'une trentaine à participer au défi sportif de la Fondation sur la pointe des pieds. Ensemble, ils se motivent à l'entraînement, mais plus important encore, ils traversent leur deuil en famille.

Un événement comme ça, ça nous pousse à essayer de nous surpasser et à donner le meilleur de nous. Je pense qu'elle le mérite , indique le conjoint de Mylène, Francis Bérubé.

Pour que Mylène fasse partie de la course, sa famille et ses amis porteront un écusson à son effigie et transporteront ses souliers de course avec eux.

D’après le reportage de Béatrice Rooney