Sophie Nélisse dans Yellowjackets : retour à l’état sauvage

Fort probablement l’actrice québécoise la plus reconnue de sa génération à l’international, Sophie Nélisse vient d’atteindre un sommet de visibilité grâce à Yellowjackets, phénomène télévisuel qui récolte un immense succès auprès du public et de la critique depuis sa première sur les ondes de Showtime, en novembre dernier.

Créée par le tandem de scénaristes Ashley Lyle et Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets met en scène une équipe de soccer féminine d’une école secondaire du New Jersey. Lors d'un voyage vers Seattle, leur avion s'écrase dans une région sauvage de l’Ontario, où elles resteront échouées pendant 19 mois.

Une intrigue parallèle présente les personnages 25 ans plus tard, en 2021. Elles sont désormais des adultes qui mènent des vies insatisfaisantes, régies par des notions conservatrices sur le rôle que doivent occuper les femmes dans la société.

Sophie Nélisse interprète l’un des cinq personnages principaux, Shauna, une adolescente studieuse, timide et empathique. Sa version adulte, campée par l’actrice néo-zélandaise Melanie Lynskey (Don’t Look Up), est une mère au foyer aigrie qui s’en veut de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres espérances.

La prémisse de Yellowjackets rappelle inévitablement le roman Sa majesté des mouches (Lord of the Flies) de William Golding, classique de la littérature anglaise portant sur un groupe de garçons échoué sur une île déserte du Pacifique, qui sombrent dans la sauvagerie.

La comparaison n’est pas anodine. En 2017, Prime Video avait donné le feu vert à une adaptation de Sa majesté des mouches comptant une distribution entièrement féminine – la série, intitulée The Wilds, est sortie en 2020. Suite à cette annonce, de nombreux internautes ont mis en doute l’authenticité d’une telle proposition. Un groupe de filles ne pourrait certainement pas faire preuve d’autant de violence, lisait-on sur les réseaux sociaux.

Le côté sombre des femmes

Ce scepticisme arrogant a eu comme effet d’inspirer Ashley Lyle et Bart Nickerson à créer une série originale explorant les côtés sombres du tribalisme au féminin. C’est d’ailleurs cette idée qui a convaincu Sophie Nélisse de se joindre à Yellowjackets.

Des femmes en groupe, c’est inarrêtable, elles peuvent conquérir n’importe quoi , dit l’actrice de 21 ans. Mais quand c’est une question de vie ou de mort, elles peuvent aller jusqu’à tuer .

J'adore le fait que [la série] aborde les côtés les plus sombres, les moins jolis, des femmes. Nous sommes censées prendre notre place dans cette boîte dans laquelle nous sommes jolies et gentilles, mais nous pouvons aussi être des abruties. Et c’est correct, parce que nous sommes humaines , ajoute-t-elle.

Les cinq actrices principales de «Yellowjackets» : Jasmin Savoy Brown, Sophie Nélisse, Ella Purnell, Sophie Thatcher et Samantha Hanratty. Photo : Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Au Québec, Yellowjackets est disponible sur l’application Crave. La chaîne Showtime a confirmé ce mois-ci que la série sera renouvelée pour une deuxième saison. Ses créateurs indiquent que, idéalement, cinq saisons seraient nécessaires afin de mener à terme leur récit.

Peur des bibittes

Est-ce que Sophie Nélisse compte faire partie de l’aventure encore longtemps? Elle a admis que le tournage, qui s’est déroulé en partie dans une forêt près de Vancouver, n’a pas été de tout repos. Elle raconte de bon cœur qu’elle a dû surmonter certaines angoisses sur le plateau, notamment sa peur des bibittes .

« Il y a une scène où j’ouvre un animal qui est infecté. On m’a littéralement versé un bocal d’insectes sur les mains. Je me sentais comme dans Fort Boyard! » — Une citation de Sophie Nélisse

Plus sérieusement, l’actrice a affirmé que son retour dans la série est conditionnel à la qualité du scénario. Dans les émissions que j’écoute, je trouve souvent que la qualité régresse de saison en saison. Donc ça ne serait pas mon genre d’être liée à une série pendant 5-6 ans , dit Sophie Nélisse.

J’aime diversifier mon travail, j’aime jouer des personnages différents, c’est pour ça que la plupart du temps je fais des films. J’espère juste que la série va rester terre à terre et authentique, mais je sais que ça peut tendre dans beaucoup de directions , conclut-elle.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Culture club et par CBC.ca (Nouvelle fenêtre) . Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.