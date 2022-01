Doug Ford a écarté la vaccination obligatoire en santé, mais seul un hôpital s’y opposait

Le même jour, Québec reculait sur la même politique en raison du nombre trop élevé d’employés non vaccinés. Une volte-face qui a nul doute influencé l’Ontario.

Mais Doug Ford et sa ministre de la Santé disaient aussi informer leur décision sur des consultations menées dans le secteur. Le mois précédent, le premier ministre ontarien avait envoyé une lettre aux PDG des hôpitaux et à d'autres organisations connexes pour demander leur avis sur les impacts d’un mandat vaccinal provincial.

Le 3 novembre, après avoir reçu la plupart des réponses , Christine Elliott avait affirmé que des hôpitaux s’y étaient opposés. La ministre avait cependant refusé de les identifier pour des raisons de confidentialité, avant de quitter abruptement le point de presse.

Radio-Canada a donc demandé d’obtenir des copies de ces lettres en vertu de la Loi sur l’accès à l’information­. Trois mois plus tard, ces documents révèlent que seul un hôpital avait écrit au premier ministre ontarien pour s’opposer à un mandat provincial en date du 3 novembre, ce qui contredit les propos de la ministre. Il s’agit de l’Hôpital Notre-Dame, un petit établissement situé à Hearst, dans le nord de l’Ontario.

À l’opposé, des dizaines de lettres signées par des PDG d’hôpitaux et des réseaux hospitaliers des quatre coins de la province ont fortement réclamé cette politique. Des lettres signées par l’Association des hôpitaux de l’Ontario, le Groupe consultatif scientifique de lutte contre la COVID-19 et le Conseil des médecins hygiénistes en chef également.

Des signataires ont expliqué que la vaccination obligatoire aurait réduit le risque de pénurie de main-d'œuvre, selon eux, car moins de travailleurs seraient susceptibles d'être infectés. Au total, 60 lettres en faveur d'une politique à l'échelle de la province ont été envoyées à Doug Ford.

Christine Elliott a-t-elle déformé les faits?

Nous avons examiné les réponses que nous avons reçues ainsi que des preuves concrètes dans toutes les juridictions , répond sa porte-parole, Alexandra Hilkene. Le gouvernement a toujours maintenu une approche flexible et a toujours affirmé que les hôpitaux sont les mieux placés pour prendre des décisions en matière de ressources humaines en fonction de leur situation particulière , ajoute-t-elle.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott (archives) Photo : CBC / Evan Mitsui

Le cas particulier de Hearst

Le cas de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst est particulier. Situé à 10 heures de route de Toronto, l’hôpital n’a pas d’unité de soins intensifs et doit transférer ses patients gravement malades dans des établissements situés à des centaines de kilomètres.

Dans sa lettre envoyée à Doug Ford le 19 octobre, la directrice générale de l’hôpital Lisa Fortier expliquait que seulement 74% de ses travailleurs de la santé étaient doublement vaccinés. L’équipe étant petite, le départ des employés non vaccinés, incluant des infirmières autorisées, occasionnerait la fermeture de sections entières de l’hôpital.

Si le gouvernement imposait la vaccination obligatoire, écrivait Mme Fortier, l’hôpital serait obligé de transférer les accouchements dans des établissements situés à entre 1 et 3 heures de route, ce qui mettrait en danger la vie des mères et des bébés .

L’autre alternative, poursuit Mme Fortier, serait d’embaucher des infirmières d’agences privées pour remplacer les infirmières non vaccinées. Pour un petit hôpital comme le nôtre, il s’agirait d’une augmentation des coûts de 255%. Oui, vous avez bien lu, nous payons 255% de plus pour ces infirmières que pour nos infirmières salariées . Mme Fortier écrit que cela aurait un impact intenable sur son budget opérationnel et presse le gouvernement Ford de mieux réglementer les agences privées.

L'Hôpital Notre-Dame de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Mme Fortier écrit dans sa lettre être déchirée par la situation, puisque les risques que posent les travailleurs non vaccinés sont élevés. Radio-Canada lui a demandé une entrevue dimanche, mais n’a encore pas reçu sa réponse.

Outre la lettre de l’Hôpital Notre-Dame, Radio-Canada a obtenu copie de cinq autres lettres envoyées à Doug Ford qui s’opposaient à un mandat provincial, mais elles parviennent de syndicats qui avaient déjà exprimé publiquement leur position et non d’hôpitaux.

Elles ont été signées par l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, le syndicat United Health Care Workers of Ontario et le médecin hygiéniste en chef par intérim de Haldimand Norfolk, le Dr Matt Strauss, qui est connu pour son opposition aux mesures sanitaires. Les syndicats écrivent entre autres s’inquiéter des pertes d’emploi pour les travailleurs non vaccinés et de l’aggravation de la pénurie de main-d'œuvre.

Des PDG d’hôpitaux insistants

Un grand nombre d’hôpitaux ontariens avaient déjà mis en place leurs propres politiques de vaccination obligatoire en date du 15 octobre ou étaient sur le point de le faire. Des PDG de ces hôpitaux ont tout de même réclamé une politique uniforme dans leurs lettres à Doug Ford pour empêcher la migration du personnel non vacciné ailleurs dans le réseau.

Lettre après lettre, un consensus se dégage: les avantages de la vaccination obligatoire sont plus importants que les impacts sur les ressources humaines en santé, estiment les PDG. Plusieurs ont réclamé un leadership plus fort de la part de la province. L’Association des hôpitaux de l’Ontario a cependant recommandé que la date butoir soit flexible et adaptée aux réalités régionales.

Les délais et l’attente d’une position claire du gouvernement [sur la vaccination obligatoire] nous ont coûté temps et argent, ont fragilisé nos relations avec nos employés et ébranlé la confiance dans le système , écrit Jeanette Despatie, la PDG de l’Hôpital de Cornwall.

L'Hôpital communautaire de Cornwall dans l'est ontarien. Photo : Facebook @CornwallCommunityHospital

Des établissements isolés du nord de l’Ontario, comme Services de santé de Chapleau, un village de moins de 2000 habitants, se sont dits eux aussi en faveur d’un mandat provincial, contrairement à celui de Hearst. Notre capacité à recruter et retenir du personnel est une préoccupation majeure et constante , écrit sa directrice générale, Dawn Morissette.

Mais puisque notre petit hôpital n'a pas de respirateur artificiel, la vaccination de la communauté est notre seul moyen de défense contre la COVID-19. Une politique provinciale serait utile, puisque les médecins suppléants envoyés dans notre région ne sont pas toujours immunisés.

Des hôpitaux et des syndicats comme SEIU Healthcare, ont aussi demandé qu'une politique de vaccination obligatoire soit imposée, non seulement dans les hôpitaux, mais dans l'ensemble du système de santé, car ils craignaient que les travailleurs des soins de longue durée non vaccinés touchés par le mandat provincial ne passent à des domaines connexes. Un tiers des hôpitaux de l'Ontario possèdent ou exploitent un foyer de soins de longue durée.

Bien des dirigeants ont rappelé à M. Ford que la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé était déjà imposée depuis longtemps dans le réseau.

Il existe des vaccins obligatoires qui sont requis pour tout le personnel hospitalier, y compris les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, les oreillons et l’hépatite B , écrit Cynthia Davis, la PDG de Lakeridge Health, un réseau hospitalier de la région de Durham.

Depuis le 3 novembre, le variant Omicron a compliqué la mise en place de politiques de vaccination obligatoire dans certains établissements. Plus tôt ce mois-ci, l’un des signataires, Niagara Health, a par exemple mis sur pause sa propre politique.