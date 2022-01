L’Estrie, une région attirante pour les nouvelles familles

La pandémie, la recherche de grands espaces, mais également les services à proximité sont des facteurs déterminants pour les familles qui ont fait le choix de s'installer dans la région.

Voilà presque un an que la famille Assouli-Presseault a fait de l'Estrie sa terre d'adoption. Rêvant des grands espaces, ils ont troqué leur 41/2 à Montréal pour une résidence à Saint-Malo.

« À Montréal on sent qu'on est seul. Ici, même si tu ne connais pas les gens, ils te disent bonjour. On se sent comme chez nous, comme une grande famille. »