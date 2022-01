Jason Kenney : le PCU tiendra un vote de confiance en avril

La réunion en personne se tiendra à l'hôtel Cambridge Red Deer précise le site web du Parti conservateur uni PCU en ajoutant qu’il y aura aussi un atelier de formation électorale. Cependant, aucune autre affaire importante n’aura lieu .

Les personnes réunies devront répondre par « oui » ou « non » à une seule question : Approuvez-vous le chef actuel? .

Selon les règlements du parti, seuls les membres ayant une bonne réputation peuvent participer. Il ne s'agit pas d'une course à la direction du parti, mais si la réponse était non , une telle course serait lancée.

Cette rencontre se tiendra alors que la popularité de Jason Kenney a chuté pendant la pandémie. Un sondage Angus Reid publié le 17 janvier indiquait que le premier ministre albertain avait un taux de popularité de 26 %, soit juste après Heather Stefanson, la dirigeante du Manitoba.

Le Parti conservateur uni est également divisé. Certains députés ont publiquement désavoué la politique de M. Kenney et au mois de décembre, l’ancien chef du Wildrose et rival de Jason Kenney, Brian Jean, a remporté l’investiture du Parti conservateur uni PCU dans Fort McMurray—Lac La Biche.

Brian Jean, qui avait perdu la course à la direction du parti en 2017, a déclaré que M. Kenney devait se retirer pour que le Parti conservateur uni PCU puisse réussir et qu’il se présenterait pour diriger le parti si l'occasion se présentait.

D'après les informations de Nicholas Frew