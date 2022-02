Les allègements des restrictions sanitaires très attendus dans l’Est-du-Québec

À compter de lundi, les rassemblements dans les maisons sont de nouveau autorisés, avec une limite de quatre personnes ou deux bulles familiales. Les restaurants peuvent rouvrir leur salle à manger à 50 % de leur capacité habituelle, avec la même limite de personnes à la même table. Le passeport vaccinal sera encore exigé.

C’est une troisième réouverture pour Simon Poirier, propriétaire du Bistro-Bar le Brise-Bise à Gaspé.

Tout le monde est prêt. Et moi, stratégiquement, j’ai gardé beaucoup d’employés même après la fermeture. On a pris des vacances, mais toute ma gang en cuisine est là pas mal , se réjouit-il.

Les clients du Brise-Brise ont été nombreux à soutenir le restaurant en commandant à emporter durant la fermeture des salles de restaurant.

Selon Simon Poirier, l’impatience de revenir sur place est grande chez ses clients. Lorsque le gouvernement a annoncé qu’on rouvrirait, le téléphone a sonné dès le lendemain. La Saint-Valentin s’en vient. Le monde a hâte de venir manger au restaurant, de s’asseoir et de prendre une bonne bière.

Le restaurateur espère que cette réouverture sera la bonne et qu’il n’aura plus à fermer sa salle à manger.

Le Bistro-Bar le Brise-Bise, situé à Gaspé Photo : Radio-Canada

Retour des sports

Les jeunes de moins de 18 ans pourront reprendre la pratique des sports parascolaires et civils, avec une limite de 25 personnes par activité. Toutefois, seuls les entraînements sont autorisés, les compétitions étant toujours interdites.

Sur la Côte-Nord, les jeunes judokas de l’Académie de judo de Sept-Îles vont pouvoir reprendre le chemin des entraînements.

C’est très attendu : on a arrêté les cours deux semaines avant Noël et ça devait recommencer début janvier. Il y a plusieurs camps d’entraînement et compétitions qui ont été annulés et retardés , regrette David Beaudin, directeur technique de l’Académie.

« Les jeunes ont très hâte et les parents aussi ont très hâte de voir leurs enfants recommencer l’entraînement! » — Une citation de David Beaudin, directeur technique de l’Académie de judo de Sept-Îles

Toutefois, le flou persiste quant aux modalités de la reprise, selon David Beaudin.

On attend de voir si les jeunes doivent garder leur masque durant les entraînements. On n’a pas cette précision pour le moment, donc il est possible qu’on demande aux participants de garder le masque pour l’entraînement , explique-t-il.

David Beaudin, directeur technique de l’Académie de judo de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La limite de 25 personnes lors des activités sportives n’est pas un problème pour l'Académie de judo de Sept-Îles.

On a la possibilité de séparer le dojo avec un rideau séparateur. Si on a un groupe de plus de 25, on peut diviser le groupe en deux et faire deux entraînements. On est capable de faire des cours assez normaux , explique David Beaudin.

D’ici la fin de la saison, les jeunes pourront retrouver le chemin des compétitions une fois celles-ci permises.

C’est une saison un peu spéciale. On avait quand même réussi jusqu’à Noël à participer à quelques compétitions. C’est sûr que l’annulation des Jeux du Québec est vraiment dommage. On a une génération de judokas qui vont manquer leur opportunité de participer à ces Jeux.

David Beaudin a bon espoir que ses jeunes judokas pourront néanmoins participer aux championnats canadiens, qui ont lieu en mai.

À Rimouski, l’École de danse Quatre-Temps reprend aussi ses activités lundi.

Ça représente un énorme soulagement et une grande joie de rouvrir nos studios aux élèves qui étaient déjà inscrits. On a eu une préinscription en décembre et l’équipe est très enthousiaste de pouvoir accueillir de nouveaux danseurs dans nos studios , se réjouit la directrice de l’école, Johanne Potvin.

« Faire bouger les jeunes et les adolescents, de reprendre contact avec la musique, avec des gens autour de soi, de vivre pleinement la danse dans le plaisir, c’est vraiment ce qu’on souhaite faire vivre à nos élèves. » — Une citation de Johanne Potvin, directrice de l’École de danse Quatre Temps

À Rimouski, l’École de danse Quatre-Temps reprend aussi ses activités lundi. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le port du masque sera exigé pour les danseurs à partir de 10 ans.

Les danseurs adultes devront toutefois attendre, mais n’auront pas à présenter leur passeport vaccinal.

Retour en classe

Les étudiants du Cégep de Matane et du Cégep de la Gaspésie et des Îles retrouvent leurs bancs d'école lundi matin.

Les deux cégeps avaient opté pour la prudence début janvier face à l'absence de consignes claires de la part du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Direction nationale de la santé publique.

L'enseignement en ligne était de mise depuis le début de la session d'hiver.

Selon Jean Gagné, directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles, reporter le retour en classe a permis aux étudiants et aux enseignants de mieux se préparer.

On voulait s’assurer que les conditions pour le démarrage des cours en présence soit le plus optimal possible. Ça laissait le temps entre autres à ceux qui avaient eu la COVID durant le temps des Fêtes de terminer leur période d’isolement ou encore de faciliter l’arrivée des étudiants qui proviennent de l’extérieur de la région. Le basculement de la formation à distance n’est pas anodin, ça demande une certaine préparation pour les enseignants , explique-t-il.

Jean Gagné, directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles (archives) Photo : Radio-Canada

Le port du masque sera obligatoire en tout temps dans les cégeps. Seuls les enseignants pourront l'enlever s'ils se trouvent à plus de deux mètres de leurs étudiants.

Les étudiants du Cégep de Baie-Comeau retournent également en classe en présence lundi. Ceux du Cégep de Sept-Îles étaient déjà de retour en classe depuis le 24 janvier.

De leur côté, les salles de spectacles, les cinémas, les théâtres et les lieux de culte devront patienter jusqu’au 7 février pour rouvrir.

Les bars et les gyms sont encore dans le flou quant à leur réouverture.

Avec les informations de Bruno Lelièvre