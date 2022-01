Des assouplissements aux mesures sanitaires attendus en Estrie lundi

Dès lundi, les Estriens pourront à nouveau s'assoir à une table de restaurant et les plus jeunes reprendront les entraînements dans les ligues civiles. Il s'agit d' une première phase du déconfinement qui s'étendra sur trois semaines et qui a été annoncé par le premier ministre François Legault.

Dans les restaurants, quatre personnes (ou deux bulles familiales) pourront partager un repas. Les salles à manger seront également limitées à 50 % de leur capacité; le service sera interrompu à 23 h; et les clients devront avoir en main leur passeport vaccinal.

Pour de nombreux Sherbrookois, cet assouplissement était fort attendu. Plusieurs affirment avoir déjà réservé leur table.

« J'ai assez hâte d'aller bruncher avec ma famille à l'extérieur de la maison. » — Une citation de citoyenne de Sherbrooke

Pour plusieurs habitués du centre-ville, le calme qui règne présentement dans cette partie de la ville est désolant. Ils attendent avec impatience que la vie reprenne avec le déconfinement.

On ne se peut plus de rester enfermé, même s'il fait froid. On souhaite que les commerces aient plus de clients , souligne une passante croisée sur la rue Wellington. Elle affirme avoir déjà réservé sa table dans un restaurant jeudi prochain.

Les concessions alimentaires des centres de ski pourront rouvrir dès lundi en fonction des mêmes modalités que celles imposées aux restaurants

Des assouplissements pour les jeunes et les aînés

Des allègements ont aussi été annoncés mardi dans les milieux de vie pour personnes âgées. Le nombre de visiteurs pourra augmenter à deux par jour pour les résidents des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et à quatre dans les résidences privées pour aînés (RPA) à partir de lundi.

La pratique des sports parascolaires et civils pour les jeunes âgés de moins de 18 ans pourra en outre reprendre lundi. Toutefois, les groupes seront limités à 25 personnes et toute forme de compétition sera interdite; seuls les entraînements seront tolérés.

Cette autorisation sera également valide pour les activités parascolaires comme le théâtre ou les jeux d'échecs, a illustré le premier ministre.