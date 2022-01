Le Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées fête ses 25 ans

L'événement, diffusé le 30 janvier de 16 h à 22 h, permet de recueillir des fonds qui sont investis dans des services pour les personnes handicapées dans la région.

Le directeur général de la Ressource pour personnes handicapées, Rémy Mailloux, soulignait dimanche matin la croissance qu’ont connue le Téléthon et l’organisme depuis 1997.

On est très fébriles. On n'aurait pas pensé ça, il y a 25 ans, qu'on allait être là dans 25 ans , rapporte-t-il avec le sourire.

Rémy Mailloux, directeur général de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

À l’époque, il y a des gens qui ne croyaient plus aux téléthons, se rappelle Rémy Mailloux. Je me disais, avec le conseil d’administration : 'On va dire ce qu’on veut faire, et on va faire ce qu’on dit’.”

Une dizaine d'artistes prennent part à l'événement cette année, dont Anthony Monderie-Larouche, qui participe au Téléthon pour la troisième fois.

Je suis descendu de Montréal gratuitement pour ça parce que je trouve ça le fun que ce soit quelque chose de l'Abitibi-Témiscamingue, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Je ne peux pas donner grand-chose, mais, mon temps, c'est ce que j'aime donner pour ça , affirme-t-il.

Anthony Monderie-Larouche, un des artistes invités au 25e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Christine Laperle, cheffe de chœur de l’ensemble vocal de Saint-Bruno-de-Guigues, se souvient qu’elle avait chanté à l’un des premiers Téléthons.

Quand j’étais étudiante à l’université, j’étais venue. Je voyais que c’est le 25e Téléthon, et bien ça doit faire à peu près ça, 25 ans, dit-elle en riant. C’est le fun de voir tout ce qui s’est passé depuis ce temps-là, c’est bien organisé.

Quelques nouveautés

Pour ce 25e Téléthon, les organisateurs ont apporté quelques nouveautés, dont la partie Les coulisses du Téléthon , soit des vidéos diffusées en direct sur Facebook.

Je pense qu’on est capable d’aller chercher une autre clientèle au passage en utilisant les médias sociaux. On va utiliser Facebook et Instagram cette année. Est-ce que TikTok et les autres médias sociaux viendront éventuellement? Sûrement, mais là on fait une tentative cette année , explique Martin Lavoie, qui s’implique auprès de la Ressource depuis une dizaine d’années.

Les artistes ont commencé à se pratiquer dès le matin en vue du Téléthon. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

De plus, on a changé la localisation et l’animation de certains plateaux. Également, on a créé des capsules vidéo avec des témoignages de personnes qui ont bénéficié des services de la Ressource, ou qui ont été bénévoles.

La directrice adjointe de la Ressource pour personnes handicapées Carolyne Labrecque se dit optimiste d’atteindre l’objectif, fixé à 500 000 $ cette année.

Carolyne Labrecque, directrice adjointe de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

On sait comment la population, les gens, les donateurs, ils sont généreux , souligne-t-elle.

On se dit que cette année peut-être qu'on va dépasser notre record de l'année passée. On le souhaite, mais si on est capable d’avoir au moins avoir le 500 000 $, on va pouvoir aider tellement de personnes dans la région parce que tout l’argent qu’on amasse, c’est vraiment investi à 100 % dans la région , fait valoir Carolyne Labrecque.

L’an dernier, l'organisme avait amassé un montant record de 637 000 $.