Robert Gauvin sera candidat à la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Après avoir fait défection du gouvernement progressiste-conservateur au début 2020, M. Gauvin avait rejoint les libéraux à l’élection provinciale suivante.

Sous la bannière du Parti progressiste-conservateur, Robert Gauvin avait détrôné en 2018 le député libéral de la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou.

L’un des rares francophones élu au sein du premier gouvernement de Blaine Higgs, Robert Gauvin s’était vu confier le rôle de vice-premier ministre.

M. Higgs l’avait nommé ministre responsable de la Francophonie, et avait aussi confié à l’acteur et metteur en scène le portefeuille du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

En février 2020, cependant, Robert Gauvin avait claqué la porte du Parti progressiste-conservateur, car il s’opposait à la fermeture, la nuit, des urgences de plusieurs hôpitaux situés en région rurale.

Le gouvernement Higgs avait finalement reculé sur cette question, mais Robert Gauvin avait terminé son mandat comme député indépendant.

Recruté par le Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin a été élu député de Baie-de-Shédiac—Dieppe à l’élection générale du 14 septembre 2020.

Quatre candidats dans la course

Après la réélection des progressistes-conservateurs de Blaine Higgs, le chef libéral Kevin Vickers, qui n’était pas parvenu à se faire élire, a remis sa démission.

Robert Gauvin sera la quatrième personne à se lancer dans la course à la direction des libéraux néo-brunswickois, et le premier à siéger à Fredericton en ce moment.

Ceux qui ont déjà déclaré leur candidature sont : T. J. Harvey, député libéral fédéral Tobique—Mactaquac de 2015 à 2019; Donald Arseneault, député provincial de 2003 à 2017 dans le Restigouche, ex-ministre, et directeur de campagne de Kevin Vickers; et Seamus Byrne, un entrepreneur de la région de Saint-Jean.

Roger Melanson est l’actuel chef par intérim des libéraux, et le chef de l’opposition officielle à Fredericton. Plus tôt ce mois-ci, M. Melanson a confirmé qu’il ne se lancerait pas dans la course à la direction de la formation politique.