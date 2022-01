La population de la région de Hamilton grimpe à 812 000

Plus tôt ce mois-ci, l'organisme fédéral a publié de nouvelles estimations démographiques annuelles, avec des données allant jusqu'en juillet 2021.

Selon les nouvelles données, 10 196 personnes ont élu domicile dans la région métropolitaine de recensement de Hamilton - qui comprend Burlington et Grimsby - pour la période 2018-2019, pour une population totale de 795 410 personnes. Il y a eu 11 743 nouveaux arrivants en 2019-2020 pour une population totale de 807 153 personnes. Entre 2020 et juillet 2021, il y a eu 5375 nouveaux arrivants, la population de la région s'élevant actuellement à 812 528 habitants.

Bruce Newbold, professeur de géographie à l'Université McMaster, a déclaré qu'il y a deux grands moteurs de la croissance démographique à Hamilton.

L'un est la migration internationale, c'est-à-dire l'arrivée à Hamilton de personnes venant de l'extérieur du Canada, et Hamilton a longtemps été un endroit relativement important pour l'établissement des immigrants , a déclaré M. Newbold à CBC News.

L'autre élément est ce mouvement interne, et nous avons certainement, au cours de la pandémie, vu des mouvements [de gens qui quittent] des grandes villes comme Toronto et [vers] des endroits plus petits comme Hamilton.

La proximité de Hamilton avec Toronto et l'accessibilité entre les deux villes sont parmi les principales raisons pour lesquelles les gens choisissent la ville, a déclaré M. Newbold.

Une partie de ce phénomène s'explique par une sorte de poussée vers l'autoroute Queen Elizabeth Way à partir de Toronto, où les gens sont en mesure de trouver un logement en ville , a déclaré M. Newbold.

Hamilton est également très bien reliée au centre-ville de Toronto grâce à GO Transit, par exemple. Donc, cela en fait une communauté vraiment accessible.

De Toronto à Hamilton

Julie Smith et sa partenaire, Megan Ardiel, ont d'abord déménagé de Toronto à Mississauga avant de s'installer à Hamilton l'été dernier.

Mme Smith a déclaré que le coût du logement était l'une des principales raisons de leur déménagement à Hamilton.

Les coûts de logement sont si élevés dans la région du Grand Toronto qu'on ne peut rien se permettre , a déclaré Mme Smith à CBC News. Même les petits condos sont tellement chers.

Mme Smith, une enseignante du Peel District School Board [Conseil scolaire public du district de Peel, traduction libre], a déclaré qu'ils ont commencé à chercher un endroit à Burlington et à Hamilton, qui était également à mi-chemin entre leurs lieux de travail. Mme Ardiel travaille pour la santé publique de la région de Niagara et a fait la navette depuis la région du Grand Toronto pendant deux ans avant de déménager à Hamilton.

Nous avons vendu notre appartement à Mississauga, ce qui nous a permis de verser la totalité de l'acompte pour notre maison à Hamilton. C’est tout simplement incroyable la différence que vous pouvez obtenir avec votre argent à Hamilton , a déclaré Mme Smith.

Mme Ardiel a dit qu'elle aimait le fait que Hamilton semble avoir différentes petites poches de centre-ville qui sont toutes uniques les unes des autres.

C'est définitivement un énorme avantage, et une autre raison importante pour laquelle nous voulions être ici, c'est qu'il y a moins de foule, moins de trafic, mais vous avez toujours les avantages de la vie du centre-ville en même temps , a déclaré Mme Ardiel à CBC News.

Selon deux chercheurs de l'Université Ryerson, Diana Petramala et Frank Clayton, affirment que ce sont les problèmes d'accessibilité financière, et non la pandémie, qui poussent la population à quitter Toronto et Peel.

Avec les informations de CBC News