Convoi des camionneurs : des manifestations qui changent la donne?

Professeur de science politique et vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily estime que, parce qu’elles émergent à l’extérieur d’Ottawa , les manifestations qui entourent le mouvement des camionneurs pourraient obliger les acteurs politiques dans les provinces à se positionner .

Le professeur de science politique à l'Université de l'Alberta Fédéric Boily. Photo : Radio-Canada

Si, jusqu’ici, les différents acteurs politiques pouvaient rester en retrait et attendre , les manifestations dans les villes et les provinces risquent de les obliger à prendre position, explique le politologue en entrevue à Radio-Canada.

Les dirigeants de l’opposition [dans les provinces] vont devoir prendre position, étant donné que déjà, on a des premiers ministres, comme Jason Kenney en Alberta et Scott Moe en Saskatchewan, qui ont manifesté leur appui à ceux qui font des protestations , explique-t-il.

À Winnipeg, des citoyens ont exprimé leur appui aux camionneurs quand ils ont traversé la province, le 27 janvier, puis lors de la journée de manifestations, samedi. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Au Manitoba, la première ministre Heather Stefanson s’est aussi montrée sympathique aux revendications des camionneurs, en suggérant qu’Ottawa devrait revoir sa décision d’exiger la vaccination des camionneurs qui doivent franchir la frontière.

Frédéric Boily donne aussi en exemple les maires d’Edmonton et de Saint-Albert, en Alberta, qui ont émis une déclaration dénonçant la participation du député conservateur Michael Cooper au ralliement à Ottawa. Les maires demandent au député de St. Albert-Edmonton de s'excuser pour avoir participé à la manifestation qui s'oppose aux mesures sanitaires.

Le centre-ville d’Edmonton a résonné au son des klaxons, samedi, alors qu’une foule s’est rassemblée devant l’Assemblée législative, bloquant au passage les rues avoisinantes. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Comme le mouvement s’étend à l’ensemble du pays et que des ralliements ont eu lieu dans de nombreuses villes, cette protestation augmente encore la pression sur les politiciens provinciaux pour qu’ils allègent les mesures sanitaires, avance Frédéric Boily.

« La plupart des mesures sont mises en place par les provinces, c’est pour ça que les manifestations qui se produisent dans les provinces viennent changer la nature de ce qui est demandé. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur de science politique, Campus Saint-Jean

Mais le mouvement réunit aussi des citoyens de diverses tendances : si certains sont plus extrémistes, tous ne sont pas contre la vaccination et plusieurs expriment simplement un ras-le-bol devant une pandémie qui perdure.

Déjà, on a des premiers ministres plus pressés que les autres pour faire tomber les mesures sanitaires, alors ça peut faire une pression supplémentaire sur ces premiers ministres et sur d’autres également, pour les inciter à alléger les restrictions, surtout quand les dirigeants politiques ont l’impression que [les manifestants les moins radicaux] font partie de leur propre électorat.

À Regina, samedi, les manifstants se sont rendus en grand nombre soutenir les camionneurs devant l'assemblée législative. Le premier ministe a manifesté son appui à leur cause sur Twitter. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Si les manifestants réussissent à accélérer la dynamique politique pour que les mesures sanitaires prennent fin, il faudra alors voir comment les oppositions provinciales réagissent .

Je ne m’attends pas à ce que le gouvernement fédéral bouge , note cependant Frédéric Boily. Le fédéral peut toujours rétorquer aux camionneurs que les Américains maintiennent de leur côté l'obligation vaccinale pour ceux qui franchissent la frontière, rappelle-t-il.

D’un autre côté, si le mouvement se poursuit une semaine ou deux, mais sans violence, on pourrait peut-être voir le gouvernement libéral changer son discours, trouver des accommodements qui permettraient à certains camionneurs de continuer à travailler, surtout si la pandémie diminue en force dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Laïssa Pamou