Au Portugal, nette victoire du premier ministre socialiste aux législatives

Au pouvoir depuis 2015, le premier ministre socialiste portugais Antonio Costa est arrivé nettement en tête dimanche des élections législatives anticipées, marquées par une percée de l'extrême droite et qui n'éloignent pas le spectre de l'instabilité politique.

Lâché en octobre par ses anciens alliés de la gauche radicale, ce qui a provoqué la convocation de ce scrutin, M. Costa risque, comme lors des dernières législatives de 2019, de rester en deçà de la majorité absolue.

Afin de pouvoir gouverner, l'ancien maire de Lisbonne, âgé de 60 ans, va donc devoir se lancer dans un difficile exercice d'équilibriste pour trouver des soutiens au Parlement.

Selon les projections publiées à la sortie des urnes par trois télévisions nationales, le Parti socialiste (PS) est arrivé en tête avec 37 à 42,5 % des voix, et de 100 à 118 députés sur un total de 230. Il pourrait donc améliorer son score de 2019 (36,3 % et 108 élus).

Globalement, le Parlement semble parti pour rester à gauche, le Bloc de Gauche totalisant de 3 à 10 sièges, et la coalition communistes-verts entre 3 et 8.

La deuxième place au Parti social-démocrate

Alors qu'il espérait pouvoir créer la surprise, le principal parti d'opposition, le Parti social-démocrate (PSD, droite) de Rui Rio, ancien maire de Porto âgé de 64 ans, arrive en deuxième position avec 27 à 35 % des voix, et 75 à 95 élus.

Le chef du Parti social-démocrate (PSD), Rui Rio, vote durant l'élection législative anticipée tenue dimanche. Son parti obtiendrait de 27 à 35 % des voix, selon les projections publiées à la sortie des urnes. Photo : afp via getty images / MIGUEL RIOPA

Avec 6 à 14 élus et jusqu'à 8,5 % des voix, l'extrême droite du parti antisystème Chega (Assez), présidé par André Ventura, pourrait être propulsée au rang de troisième force politique du pays, alors qu'elle ne comptait qu'un seul député dans le Parlement sortant.

Le Portugal avait longtemps fait exception en Europe, car depuis la fin de la dictature en 1974, et jusqu'au dernier scrutin de 2019, ce pays de 10 millions d'habitants ne comptait pas de parti d'extrême droite représenté au Parlement.

Arrivé au pouvoir il y a sept ans grâce à une alliance historique forgée avec la gauche radicale, Antonio Costa ne cesse de se targuer d'avoir tourné la page de l'austérité budgétaire mise en œuvre par la droite, sous la surveillance de la Troïka (BCE-FMI-UE), en pleine crise de la dette.

André Ventura, le leader du parti d'extrême droite Chega Photo : afp via getty images / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Stoppé par ses anciens alliés

Mais, alors que son gouvernement minoritaire comptait aussi tourner la page de la pandémie grâce à une couverture vaccinale record et au plan européen de relance post-COVID, il a été stoppé dans son élan par ses anciens alliés.

Refusant d'adopter un projet de budget pour 2022, qu'ils ne jugeaient pas assez social, Bloc de gauche et communistes ont provoqué la convocation de ce scrutin anticipé.

En dépit d'un certain désenchantement envers le Parti socialiste PS , qui a fait fondre comme peau de chagrin la confortable avance dont il bénéficiait dans les sondages, la majorité des électeurs a visiblement jugé que le premier ministre sortant avait plus de compétences et d'expérience pour gouverner que M. Rio, expliquait la politologue Marina Costa Lobo avant le vote.

J'ai voté pour les socialistes, car nous avons besoin d'eux en ce moment difficile , a notamment confié à l'Agence France-Presse AFP à Lisbonne Manuel Pinto, un ancien menuisier de 68 ans.

Avant sa victoire, M. Costa avait confié qu'il préférait gouverner seul, en négociant le soutien du Parlement avant chaque vote ou en s'associant à un petit parti animaliste.

Il pourrait aussi tenter de rebâtir l'union de la gauche de 2015, malgré l'échec des dernières négociations budgétaires, provoqué selon lui par l' irresponsabilité de ses anciens alliés, qui lui réclamaient davantage d'efforts en faveur du pouvoir d'achat et des services publics.