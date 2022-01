Legault va réévaluer la situation alors que des allégements sont prévus lundi

On va faire le tour de la situation lors d'une rencontre avec le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, et avec d'autres experts lundi soir, a déclaré le premier ministre dimanche. Ils vont regarder les projections, essayer de voir aussi les ouvertures qu’on a déjà faites, les écoles, les restaurants à partir de demain, quels sont les impacts estimés, est-ce qu’on peut en faire plus? a-t-il précisé en marge de l'annonce d'une candidature à l'élection partielle dans Marie-Victorin.

M. Legault a souligné la baisse notable du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 ces derniers jours mais a ajouté vouloir rester prudent : Comme je l’ai dit, on va y aller mollo.

Si certains allégements sont prévus lundi et la semaine prochaine, on s'impatiente dans certains secteurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'annonces. C'est le cas des propriétaires de centres de conditionnement physique, dont certains se sont mobilisés symboliquement dimanche pour réclamer la possibilité de reprendre leurs activités.

Outre la réouverture des restaurants, les jeunes de moins de 18 ans pourront reprendre leurs activités sportives et de loisir en groupe lundi, que ce soit à l’école ou non (c'est-à-dire les activités auxquelles ils sont inscrits dans leurs temps libres), mais ils ne seront pas autorisés à participer à des compétitions ou à des tournois. Le nombre maximal de participants autorisé dans chaque équipe et dans chaque groupe est de 25.

Pour ce qui est des rassemblements privés dans les résidences, les rencontres d’un maximum de quatre personnes provenant d'adresses différentes ou encore des membres de deux bulles familiales seront permises.

Il en sera de même au restaurant, où pas plus de quatre personnes ou deux bulles familiales ne pourront s’asseoir à la même table, et ce, après présentation du passeport vaccinal.

Cependant, les salles à manger des restaurants n’auront l’autorisation d’ouvrir qu’à 50 % de leur capacité. Elles devront fermer à minuit et arrêter de vendre aliments et boissons à compter de 23 h.

Les restaurants se préparent

Les restaurateurs sont bien entendu très heureux de pouvoir rouvrir leurs commerces. Ils soulignent toutefois que cela ne se fera pas sans heurts et que les clients pourraient devoir composer avec des pénuries de personnel ou de certains aliments qui n’auraient pas pu être fournis à temps par les distributeurs.

J’espère que les clients vont être compréhensifs. […] Les clients vont s’asseoir et on va leur dire "On n’a pas ça, on n’a pas ça." Et, je le répète, le service peut être affecté , affirme Francine Brûlé, fondatrice et propriétaire des restaurants Les Enfants terribles.

Mme Brûlé déplore la perte de personnel qui plombe le monde de la restauration depuis le début de la pandémie.

Ça fait trois fois que je me retrouve dans la même situation. Chaque fois [à chaque fermeture des restaurants], on perd des joueurs de la restauration pour toujours. Ils comprennent que ce n’est pas sécuritaire et se disent qu’ils vont faire autre chose dans la vie , dit-elle.

Martin Vézina, vice-président des affaires publiques et gouvernementales à l’association Restauration Québec, s’inquiète également de ne pas voir revenir de nombreux employés mis à pied le 31 décembre dernier, date de la dernière fermeture des restaurants québécois.

Toutefois, selon lui, la plupart des restaurants seront prêts à servir des repas. On a eu l’annonce à minuit moins une mardi, mais ça a permis à nos distributeurs de pouvoir prendre les commandes et de livrer à temps. Il y a peut-être certains aliments qui ne seront pas disponibles, mais en gros, la chaîne d’approvisionnement a pu repartir et va pouvoir répondre grosso modo aux attentes , dit-il.

Les gyms veulent revoir leurs clients

De leur côté, les cinémas et les salles de spectacles rouvriront le 7 février. Mais Québec n’a pas encore annoncé de date de réouverture pour les bars et les salles d’entraînement.

De nombreux propriétaires de gymnases avaient d’ailleurs menacé de défier le gouvernement et d’accueillir des clients dimanche. Ils ont cependant changé d’avis après la menace d’amendes oscillant entre 1000 $ et 6000 $ et le risque de voir leur demande d’aide financière refusée par le gouvernement.

Pour montrer leur détermination, plusieurs ont cependant décidé d’accueillir leurs clients à l’extérieur.

Avec l’impossibilité de le faire à l’intérieur, on a voulu quand même faire valoir notre point. Donc, nous, on attend une cinquantaine de membres qui vont se présenter ici dans le parking de notre centre d’entraînement. On va faire un entraînement symbolique pour faire passer notre message , indique Benjamin Hébert, copropriétaire de Crossfit Quebec City.

M. Hébert dit vouloir connaître la date à laquelle son commerce pourra rouvrir.

Ce qu’on demande, c’est très simple : c’est un échéancier, c’est une date. Depuis le début de la pandémie, trop souvent on a été oubliés par le gouvernement, voire ignorés. En ce moment, on n’a pas encore de date de réouverture, même pas une prévision. C’est vraiment ça qu’on demande , assure-t-il.

Le Gym Proactif de Drummondville a de son côté décidé d’ouvrir pendant quelques heures dimanche matin pour accueillir certains clients, principalement ceux qui sont suivis en réadaptation physique.

La copropriétaire, Mylène Arseneau, ne craignait pas de perdre ses subventions gouvernementales en rouvrant son commerce pour la simple et bonne raison qu'elle n'en reçoit pas.

L’établissement a reçu la visite des policiers en fin de matinée, qui ont demandé aux propriétaires de fermer, ce qu’ils ont fait. Ils n'ont pas reçu de constat d'infraction. Mme Arseneau confirme que son commerce restera fermé jusqu'à ce qu'elle reçoive l'autorisation du gouvernement de reprendre ses activités.

Les gymnases ont été fermés 15 mois sur 23 depuis le début de la pandémie.