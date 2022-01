Cinq décès liés à la COVID et hausse des hospitalisations au Nouveau-Brunswick

Dans sa mise à jour de dimanche après-midi, la province fait état de 164 hospitalisations liées à la COVID, comparativement aux 159 que l’on dénombrait la veille.

C’est aussi 29 hospitalisations de plus que vendredi, et 38 de plus qu’il y a une semaine.

Il faut préciser que, sur 164 patients, 75 sont entrés à l’hôpital à cause de la COVID, tandis que 89 sont positifs à cette maladie mais hospitalisés pour un autre problème de santé.

Dimanche, 13 patients sont aux soins intensifs, tous à cause de la COVID. C'est trois de moins qu’à la fin de la semaine dernière. Cinq personnes sont sous respirateur.

Parmi les gens qui ont la COVID, près de deux personnes hospitalisées sur trois (64 %) ne sont pas pleinement vaccinées, alors qu’ils ne représentent que 16 % de la population totale (personnes de 5 ans et plus) de la province.

Le gouvernement provincial indique dimanche qu’il y a eu 274 nouveaux cas de COVID confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR et 375 découverts par des tests rapides, pour un total estimé de 5460 cas actifs.

Depuis vendredi soir, l’ensemble du Nouveau-Brunswick est revenu à la phase 2 de son plan hivernal de lutte à la COVID. Cela signifie un assouplissement des restrictions, la réouverture de certains commerces et la reprise de divers services.