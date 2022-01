La ministre canadienne de la Défense en visite en Ukraine

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a atterri dimanche à l'aéroport de Kiev, la capitale de l'Ukraine, au moment où les relations sont plus tendues que jamais entre ce pays et la Russie.

La ministre Anand devrait répéter les mises en garde canadiennes – ainsi que celles d'autres alliés occidentaux – par rapport au risque de conflit armé entre la Russie et l'ancienne république soviétique.

Le gouvernement ukrainien a toutefois assuré que le déclenchement des hostilités par le Kremlin n'est pas imminent et que l'Occident doit réduire la portée alarmiste de ses déclarations.

Mme Anand s'est gardée d'employer des termes à connotation guerrière mais a affirmé que le Canada est toujours inquiet.

Il est difficile pour moi de dire quels renseignements sont en possession du gouvernement ukrainien , a-t-elle déclaré avant d'ajouter qu'elle venait tout juste d'arriver et qu'elle n'avait pas encore rencontré ses homologues.

Les renseignements que nous utilisons sont les mêmes que ceux de nos alliés de l'OTAN.

Il y a des informations fiables selon lesquelles il y a une escalade à la frontière en ce qui a trait aux troupes russes, y compris au Bélarus. Nous croyons que la Russie a un choix à faire, et ce choix consiste à négocier avec une désescalade, sinon elle devra faire face à des sanctions et à des conséquences graves , a encore indiqué la ministre Anand.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté vendredi de rassurer sa population; son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a quant à lui appelé samedi l'Occident à demeurer vigilant et ferme dans ses contacts avec le camp russe tout en lui demandant d' éviter de poser des gestes qui pourraient alimenter l'anxiété de la société ukrainienne et saper la stabilité financière du pays .

Ottawa évacue du personnel de son ambassade

Par ailleurs, Affaires mondiales Canada a fait savoir par voie de communiqué, toujours dimanche, que le gouvernement fédéral a décidé de rapatrier les employés non essentiels de l'ambassade de Kiev ainsi que les personnes à charge .

Tel qu'annoncé plus tôt cette semaine, le Canada renforcera l'équipe de l'ambassade du Canada à Kiev, en Ukraine, avec des fonctionnaires possédant une expertise dans des domaines tels que la réforme du secteur de la sécurité, la gestion des conflits, la réforme démocratique, les services consulaires et la diplomatie. Ensemble, ils augmenteront notre capacité diplomatique et nous permettront de continuer à évaluer et à réagir à l'évolution de la situation en soutenant l'Ukraine , lit-on aussi dans ce communiqué.

Dimanche également, les échanges entre les États-Unis et la Russie n'ont pas permis de faire progresser les relations entre les deux pays dans l'épineux dossier ukrainien.

Avec les informations de Murray Brewster, de CBC