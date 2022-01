Une agente antidopage baieriveraine à Pékin

Le rôle de Nicole Dorval est de tester les athlètes. Elle indique que son travail a déjà commencé même si les JO ne s’ouvriront que le 4 février.

On a le droit de tester les athlètes bien souvent 48 heures ou 72 heures avant qu'ils commencent à faire leurs performances. Alors, c'est pour ça qu'on essaie le plus tôt possible de les tester avant les compétitions.

Les contrôles antidopage vont se poursuivre pendant toute la durée des Jeux.

Les athlètes sont très contents qu'on soit là parce que ça prouve que leur sport est très propre et pour eux, c'est une fierté que leur sport soit très propre , soutient Nicole Dorval.

Nicole Dorval est arrivée en Chine. Photo : Radio-Canada

Il s’agit pour elle d’une troisième participation aux Jeux olympiques en tant qu’agente antidopage. Elle avait en effet pris part à ceux de Vancouver en 2010 et elle s’était rendue au Brésil en 2016 pour tester les athlètes paralympiques.

Elle précise que l’ambiance et le contexte sont complètement différents en Chine. Elle a presque l’impression d’être dans un autre univers.

C'est sûr que la pandémie fait qu'on peut aller nulle part. Le seul endroit où on a le droit d'aller, c'est un petit peu dans la cour de l'hôtel puis un peu dans le village olympique. On est transportés en autobus et on n'a pas le droit de sortir de cet endroit-là. On vit dans un endroit clos autrement dit.

Les compétitions vont se dérouler jusqu’au 20 février.