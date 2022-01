La fièvre du football vue par deux spécialistes de Sherbrooke

Les éliminatoires de la NFL battent leur plein actuellement et plusieurs s'entendent pour dire que le spectacle est au rendez-vous. En Estrie, les spécialistes du football Alain Lapointe et Jean-François Joncas sont comblés par les performances offertes.

La fin de semaine dernière, les quatre matchs quarts de finale se sont soldés par des marques serrées. Selon le coordonnateur de l'équipe de football du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, Alain Lapointe, les matchs de dimanche dernier, ayant mené les Chiefs de Kansas City et les Rams de Los Angeles dans le carré d'as, ont été des affrontements historiques.

Pour moi, c'était deux matchs du Superbowl dans le même week-end. Le match Rams contre Buccaneers et celui opposant les Bills aux Chiefs ont été exceptionnels. Ils vont être un jour dans les annales de la NFL comme des pièces d'anthologie, c'est incroyable.

Le pilote des Cougars du Collège Champlain, Jean-François Joncas, se régale tout autant devant ces éliminatoires.

Les matchs qui se terminent sur des derniers jeux, des remontées. Habituellement, dans le football de la NFL, quand une équipe a une avance d'une ou deux possessions, c'est plus difficile de revenir de l'arrière, mais là on a vu des équipes en mesure de le faire, donc c'est vraiment impressionnant.

« Le duel entre Patrick Mahomes et Josh Allen, on va en parler pendant de nombreuses années. » — Une citation de Jean-François Joncas, entraîneur, Cougars du Collège Champlain

M. Lapointe souligne par ailleurs la qualité des quarts-arrière de chaque équipe, qui offrent aux partisans des luttes sans merci.

Tu vois le quart-arrière des quatre équipes, ce sont tous des athlètes et plusieurs sont de jeunes joueurs. [...] On se rappellera des vainqueurs, des carrières complètes peuvent être basées sur le moment où un joueur se retrouve dans la bonne équipe pour toucher au fameux trophée Vince Lombardi.

Dimanche excitant, prédictions unanimes

Alors que les matchs demi-finale s'amorcent dimanche après-midi. L'engouement est à son paroxysme pour les deux passionnés de football. Le botté d'envoi de l'affrontement entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City est prévu à 15 h.

Moi je pense que Joe Burrow [le quart-arrière des Bengals] est exceptionnel, puis j'espère qu'il aura une carrière formidable pour les quinze prochaines années. Toutefois, je ne pense pas que les Bengals seront capables de vaincre les Chiefs à Kansas City. J'y vais avec les Chiefs , croit Alain Lapointe.

« La logique veut que les Chiefs remportent ce match assez facilement. » — Une citation de Jean-François Joncas, entraîneur, Cougars du Collège Champlain

Quant au match opposant les Rams de Los Angeles et les 49ers de San Francisco, il doit débuter à 18 h 30.

La défensive des 49ers contre l'attaque des Rams, ça devrait être tout un duel. [...] Je crois que les Rams auront le dessus , estime M. Joncas.