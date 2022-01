Manifestation à Ottawa : les autorités enquêtent sur une série de méfaits

Le Service de police d'Ottawa a ouvert des enquêtes criminelles concernant des incidents survenus la nuit dernière.

Ces enquêtes sont liées à « l'appropriation » de la statue de Terry Fox et du Monument commémoratif de la guerre, où des manifestants ont dansé et stationné des véhicules samedi. Les manifestants auraient aussi intimidé et menacé des policiers et des employés municipaux, et ils auraient endommagé un véhicule appartenant à la Ville.

Tout comportement illégal ne sera pas toléré et fera l'objet d'une enquête complète , indiquent les autorités dans un message publié sur Twitter.

Ces gestes ont suscité de vives réactions de la part de politiciens.

Il est méprisable de prétendre se battre pour la liberté sans respecter ceux qui ont perdu la vie pour la défendre , a commenté le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, sur la même plateforme.

Le chef conservateur Erin O'Toole a passé le même message dans une série de gazouillis, samedi soir. Les personnes qui profanent ces monuments commémoratifs devraient avoir honte et leur comportement porte atteinte aux courageux Canadiens qui ont tout sacrifié pour notre pays , a-t-il écrit.

L’arrivée d’autres convois est attendue dimanche.

Des élus municipaux irrités

Des conseillers municipaux déplorent les gestes de certains manifestants et leur demandent de quitter les lieux.

J'aimerais voir un effort de la part des autorités pour contenir les manifestants et mettre un frein au mouvement.[...] Les citoyens sont en colère et les comportements des manifestants ne font qu'exacerber cette colère , a écrit Jeff Leiper, conseiller municipal d'Ottawa pour le quartier Kitchissippi, sur Twitter.

Les résidents du centre-ville en ont assez. Des klaxons, de la musique, des croix gammées, uriner et déféquer en public : j'ai demandé à la police d'Ottawa de disperser les manifestants qui sont sur la promenade de la Reine-Elizabeth et dans les zones résidentielles. Les citoyens méritent la paix , a ajouté Catherine McKenney, la personne élue dans Somerset.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a mentionné que son équipe signale des incidents à la police. Les gens qui intimident nos voisins, bloquent nos rues, font du bruit et harcèlent nos autorités et nos journalistes n'ont pas leur place dans notre ville. Ils doivent partir , a-t-il dit.

En entrevue, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a invité les manifestants à passer à autre chose .

Les gens en ont assez. Centertown, le marché By : ce ne sont pas que des attractions touristiques, ce sont aussi des quartiers résidentiels. [Les gens qui y habitent] sont très fâchés et ils en ont marre, car très franchement, ils se sentent prisonniers dans leur propre résidence , a-t-il appuyé.

Harcèlement dans un refuge pour sans-abri

Des manifestants s’en seraient pris aux employés et aux bénévoles d’un refuge pour sans-abri au centre-ville, samedi après-midi.

Les Bergers de l’Espoir, un refuge qui sert aussi des repas aux personnes démunies, aurait été victime de désinformation. L’adresse de cet organisme a été partagée par erreur sur les médias sociaux comme étant un endroit où les manifestants pourraient manger gratuitement, rapporte sa directrice des communications, Caroline Cox.

Le refuge des Bergers de l'Espoir d'Ottawa est situé au centre-ville d'Ottawa, près du parlement (archives). Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Normalement, les repas sont offerts sans poser de questions, mais le personnel a commencé à remarquer qu’il y avait des visages qu’[on] ne connaît pas , raconte-t-elle.

Des membres du personnel ont rapporté avoir subi du harcèlement verbal. Ces employés et bénévoles ont donné des repas aux [manifestants], parce qu’ils ne voulaient pas de conflit , puis la direction a décidé de suspendre la distribution de ces repas, ajoute-t-elle.

Sans pouvoir chiffrer exactement le nombre de manifestants qui étaient présents, Caroline Cox estime qu’ils étaient relativement peu nombreux. Les opérations du refuge étaient déjà touchées par la présence de camions dans les rues, y compris sur l'accotement.

Rues et commerces fermés

Les autorités étaient encore bien présentes dans les rues dimanche matin. Des rues sont toujours bloquées à la circulation.

Tout près du parlement, le Centre Rideau a annoncé qu’il restera fermé pour une deuxième journée consécutive. Samedi, la présence de manifestants à l'intérieur du centre commercial a poussé la direction des lieux à décréter la fermeture des commerces, pour des raisons de sécurité.