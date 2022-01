Un physiothérapeute de Dégelis avec l’équipe de ski acrobatique à Pékin

Sauts périlleux, vrilles et grande vitesse : le ski acrobatique demande d’importants efforts physiques aux athlètes. Le physiothérapeute sera avec eux à Pékin pour les accompagner dans leur préparation et une fois leur épreuve terminée.

Le ski acrobatique est un sport très exigeant physiquement. On est sur place pour tous les soins thérapeutiques qui viennent : beaucoup concernant le dos, le cou et les genoux et aussi pour la préparation à l’entraînement , explique-t-il.

Les athlètes auront aussi droit au soutien moral et logistique du physiothérapeute. Photo : Sebastien Berthiaume

Présentement en isolement avec l'équipe à Québec, il se dit fébrile à l’idée de participer à ce grand rendez-vous pour la première fois. Il aborde ce défi avec beaucoup d’humilité.

On apprend un peu plus chaque jour comment se comporter. Il y a eu plusieurs coupes du monde au cours des dernières années pour faire ce que j’appelle des générales, et les championnats du monde au Kazakhstan l’an dernier.

Sur place, Bastien Garon portera plusieurs chapeaux : il sera bien sûr physiothérapeute, mais aussi caméraman.

Je suis utilisé sur le site d’entraînement à titre de caméraman afin de filmer les sauts pour pouvoir faire de l’enseignement sur vidéo après les jours d’entraînement , indique-t-il.

Bastien Garon lors d'une compétition de ski acrobatique. Photo : gracieuseté de Bastien Garon

Les athlètes auront aussi droit au soutien moral et logistique du physiothérapeute.

On aide pour le voyage, on est toujours une oreille attentive et on est là pour aider les entraîneurs avec quoi que ce soit dont ils ont besoin , explique-t-il.

Bastien Garon indique par ailleurs que, chaque jour, l'équipe devra remplir une fiche rapportant leur température ou leurs symptômes pouvant ressembler à la COVID-19.

Avec les informations de Laurie Dufresne