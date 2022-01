Saint-Augustin demande à ses citoyens d’éviter le gaspillage d’eau potable

Les citoyens de Saint-Augustin ont une fois de plus été exhortés à surveiller leur consommation d'eau potable. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont invités à être prudents, mais les avertissements sont généralement émis par temps plus chaud.

Le 19 janvier, la consommation d'eau potable avait encore de quoi inquiéter la Municipalité. Dans une publication Facebook, elle indiquait que près de 400 mètres cube d'eau avaient déjà été utilisés, soit la consommation habituelle de deux mois.

SVP soyez vigilants, ne laissez pas votre eau couler afin d'éviter le gel. Il faut trouver un autre moyen , pouvait-on lire sur sa page.

Normalement, on a des périodes d’eau plus dure à fournir en période de canicule , raconte le citoyen et conseiller municipal Yves Bouchard.

Le maire, René St-Pierre, se veut toutefois rassurant; les réservoirs n'ont jamais été vides cet hiver. S'il invite les citoyens à la prudence, c'est pour protéger l'usine de filtration qui se fait vieillissante.

Notre usine de filtration a une trentaine d’années, donc la durée de vie utile des équipements approche, explique René St-Pierre. Présentement, on travaille avec un ingénieur sur la mise à niveau de cette usine.

Des compteurs d'eau pour éviter le gaspillage

Pour mieux comprendre les habitudes de consommation dans la municipalité de 350 habitants, le maire mise maintenant sur les compteurs d'eau. À ce jour, huit appareils ont été installés dans des résidences et deux sur des fermes. Rien d'anormal n'a toutefois été décelé.

On est en train de se bâtir un historique sur la consommation d’eau des fermes et de tous les usagers pour trouver des solutions pour atteindre les objectifs de la Stratégie [québécoise] d’économie d’eau potable , explique celui qui en est à son premier mandat.

René St-Pierre espère atteindre ce résultat en travaillant de concert avec les citoyens.

En obligeant les municipalités à installer des compteurs d'eau, Québec veut diminuer l'écart entre la moyenne provinciale et la moyenne canadienne à 25 % d'ici 2025.