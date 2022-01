Les stations de ski ont dû s’adapter au froid extrême du mois de janvier

Avec plusieurs jours de froid extrême, ces établissements ont dû parfois fermer, adapter leurs heures d'ouverture aux conditions météo ou offrir des remises sur les activités.

D'ailleurs, le Mont-Kanasuta compte plus de jours de fermetures que d'habitude.

Le directeur général Alain Vanier reconnait que ce début d'année est exceptionnel pour sa station.

On a eu quelques journées où il a fallu fermer donc c'est 100 % sans revenus. On a quand même quelques journées assez froides où on a vu les visites diminuer beaucoup, mais on voit que lorsque le temps est plus clément, les gens sont plus présents , dit-il.

Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des froids assez mordants comme ça. Oui il y a quelques journées où on a moins 30, mais des fois, des nuits avec des moins 38 ou moins 40, et ça fait trois semaines que ça fait souvent froid , ajoute Alain Vanier qui reconnait que le mois de janvier est le plus tranquille durant la saison.

Le site du Mont-Vidéo de Barraute, en Abitibi. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Au Mont-Vidéo de Barraute, le froid a aussi eu un certain effet sur l'achalandage et les heures d'ouverture.

C'est sûr que ça a eu un impact sur les heures d'ouverture , dit le vice-président au conseil d'administration Mathieu Chevrier. L'achalandage n'a pas été comme ce qu'il a déjà été quand la température était plus clémente, mais il y a eu des rabais qui ont été ajoutés. On n'a pas les conditions idéales pour avoir l'achalandage voulu , a-t-il constaté.

Les deux responsables espèrent un mois de février plus clément et de meilleures conditions de ski dans les semaines à venir.