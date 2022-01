Ukraine : la Russie et l’Occident se parlent, mais ne s’entendent pas

Un pas en avant, deux pas en arrière. C’est l’impression que l’on a avec les interminables échanges entre l’Occident et la Russie sur la question ukrainienne sur fond de menaces de part et d’autre. Moscou laisse planer des velléités d’invasion de l’ancienne république soviétique et les pays de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN haussent le ton, mettant en avant la carte des sanctions économiques.