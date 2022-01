Poudrerie et forte neige attendues dans le centre et le sud du Manitoba

Le sud et le centre du Manitoba feront face dès lundi à la poudrerie et à la forte neige, selon un bulletin spécial d’Environnement Canada.

Un système météo qui a tendance à se déplacer très rapidement à travers les Prairies et appelé clipper albertain devrait apporter un temps hivernal sur la moitié sud de la province à partir de lundi matin jusqu’à mardi.

Selon l’agence fédérale, le système traversera le sud du Manitoba lundi et apportera de la neige abondante de la région des Parklands vers l'est, en direction de la frontière de l'Ontario, et vers le sud, en direction de la route transcanadienne.

De 5 à 15 centimètres de neige sont attendus dans les régions de Parklands, d'Interlake, de Whiteshell et Berens River.

Le sud-ouest du Manitoba pourrait connaître de la pluie verglaçante de lundi matin jusqu'en après-midi. Des régions près de la frontière américaine pourraient d'abord recevoir de la pluie qui se transforme rapidement en neige.

Des vents

De forts vents du nord, autour de 40 à 50 m/h pourraient se développer sur la région de l'est dans la soirée de lundi.

Les plus forts se situant dans la vallée de la rivière Rouge avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h lundi soir et tôt mardi matin.

Les vents pourraient être les plus forts dans l'Entre-les-Lacs, où des rafales atteignant 90 km/h sont possibles sur le lac Manitoba, le bassin sud du lac Winnipeg et près des rives sud du bassin nord du lac Winnipeg.

Ces vents forts, combinés à la neige fraîchement tombée, produiront une vaste zone de poudrerie, et pourraient entraîner une détérioration des conditions de déplacement, en particulier dans l'Entre-les-Lacs et la vallée de la rivière Rouge lundi soir.

Les conditions s'amélioreront mardi après-midi avec la diminution des vents.

Mais ensuite, une autre poussée d'air arctique s'installera dans les Prairies. Les températures nocturnes chuteront à près de -30 °C en milieu de semaine et resteront probablement inférieures aux températures saisonnières tout au long du week-end.

Les régions concernées par le bulletin météorologique spécial :