Les ordures s’accumulent dans un quartier de Toronto près de 2 semaines après la tempête

La Ville de Toronto affirme qu'elle travaille toujours 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour nettoyer les routes et les trottoirs après l'importante tempête de neige qui est survenue il y a près de deux semaines.

Un total de 80 rues locales devaient être déblayées samedi.

Malgré l'opération de déneigement qui se poursuit, les résidents du quartier The Village at York University se heurtent à un problème.

Leurs poubelles s'y accumulent parce que les camions à ordures ne peuvent pas se rendre chez eux.

Plus de 30 cm de neige se sont abattus sur la grande région de Toronto lors de la tempête hivernale du 17 janvier. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Selon le propriétaire d'une maison du voisinage, Muying Lin, les déchets n'ont pas été ramassés neuf jours après la tempête.

Les ordures sont partout, c'est très malpropre , affirme M. Lin.

Il y a beaucoup de neige donc les camions ont de la difficulté à passer [dans les rues résidentielles], explique le Torontois.

Muying Lin estime que la municipalité devrait en faire plus pour retirer la neige le plus rapidement possible.

Des odeurs nauséabondes

La tempête hivernale du 17 janvier, qui a laissé près de 40 cm de neige dans certaines régions, a paralysé les transports et la circulation.

Une semaine plus tard, une autre bordée de neige s'est abattue sur Toronto alors que la Ville nettoyait toujours la tempête précédente.

Naeel Premji attend que ses poubelles soient ramassées depuis plus d'une semaine. Photo : Radio-Canada

Naeel Premji, un autre résident, affirme que ses poubelles sont à l'extérieur, prêtes à être ramassées, depuis plus d'une semaine.

Aucun camion à ordures n'est passé. Nous avons de la difficulté à nous déplacer [et] ça sent mauvais , poursuit M. Premji.

Ce n'est pas assez

Une attente de près d'une semaine et demie pour le ramassage des ordures est trop longue, selon le conseiller municipal Josh Matlow.

Plusieurs personnes sont frustrées et contrariées à juste titre, dit-il.

Josh Matlow estime que la gestion de la situation par la Ville n'est pas assez bonne .

Les trottoirs sont toujours impraticables et l'accès aux ordures et au transport en commun, notamment, est toujours très difficile , explique M. Matlow.

La tempête de neige a touché le sud et l'est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Le personnel municipal devrait expliquer pourquoi tant de rues locales ne sont pas correctement dégagées, selon lui.

La Ville doit non seulement établir quel est son plan à long terme pour fournir un service plus rapide et de meilleure qualité, mais aussi quel est son plan actuel parce que nous attendons une autre chute de neige la semaine prochaine , ajoute le conseiller municipal.

M. Matlow affirme entendre des commentaires de la part de résidents de différentes rues de la Ville , qui ont vu une interruption de la collecte de leurs déchets.

Selon ces témoignages, plusieurs rues de Toronto n'ont toujours pas été déneigées et certains trottoirs sont toujours impraticables.

La collecte de déchets sera possible dans les quartiers résidentiels une fois que la neige sera retirée.

Avec les informations de CBC News