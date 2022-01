Un premier centre de ski hors-piste à Saint-Alexis-des-Monts

La Mauricie et le Centre-du-Québec ne comptent que peu d’endroits pour pratiquer le ski et la planche à neige, mais son domaine skiable s’agrandit. Le site St-Alex-Ski, situé sur le rang Morin à Saint-Alexis-des-Monts, offre désormais des sentiers de randonnée alpine.

Malgré une température qui avoisine les 20 degrés sous zéro, Guillaume Larue a fait plus de deux heures de route pour découvrir ce nouveau site. Nous autres on vient de Montréal. On court ces places-là , s’est exclamé le skieur.

Il saura se garder au chaud, car la randonnée alpine se pratique sans remontée mécanique. Les sportifs doivent gravir la montagne sur des peaux d’ascension pour mériter leur descente.

« Le ski c'est le fun, mais c'est quand tu fais de la randonnée alpine que tu te rends compte que c'est vraiment un sport, raconte Patrick Viens, un autre skieur venu de Montérégie. Tu te donnes et tu as chaud . » — Une citation de skieur

Ce sont deux adeptes de ce sport en plein essor qui ont développé le site. Pierre Pinsonnault et Julien Guay l’opèrent bénévolement.

Plusieurs régions au Québec ont des sites et en Mauricie on n’en avait pas tant que ça , explique Pierre Pinsonnault. On sait que c'est une belle montagne, qu’il y a un bon dénivelé, une pente constante et un bon enneigement. , ajoute-t-il.

Le domaine skiable propose cinq pistes sur un dénivelé de quelque 200 mètres. Les deux coordonnateurs ont aménagé les sentiers sur une montagne privée, ayant obtenu l’accord des propriétaires terriens.

On leur a proposé une forme de développement écologique. L'idée n'est pas de raser la montagne, mais de faire du ski en sous-bois , raconte Pierre Pinsonnault.

Renforcer l’industrie touristique

La randonnée alpine n'est pas qu'un sport pour Pierre Pinsonnault. C'est aussi un moteur de développement économique.

Murdochville, en Gaspésie, qui était une ville fantôme et minière, je pense que c'est l'exemple le plus frappant. L'organisation du Chic-Chac a pris ça en main et a permis à la municipalité de revivre. C'est devenu une destination de plein air , fait remarquer le coordonnateur de St-Alex-Ski.

Le nouveau site n’offre pas de remontée motorisée ni d’héliski comme dans les montagnes des Chic-Chocs, mais sa direction mise sur l’après-ski pour bonifier l’expérience de visiteurs. St-Alex-Ski dispose d’un partenariat avec la Microbrasserie Nouvelle France.

On va pouvoir se permettre d'organiser des après-ski et des événements pour que les gens ne s'en aillent pas directement chez eux, mais qu’ils puissent rester à Saint-Alexis, qu’ils couchent au motel et achètent des trucs à l'épicerie , espère Pierre Pinsonnault.