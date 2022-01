La prévention du suicide peut aussi passer par les médias sociaux

L’Association québécoise de prévention du suicide reprend le thème Parler du suicide sauve des vies en mettant l’accent sur la prévention dans l’univers médiatique.

On constate une hausse de déclarations de détresse en ligne , explique Jérôme Gaudreault, directeur général de l’organisme. Et on se rend compte que les gens qui voient ces messages en ligne se sentent démunis; ils ne savent pas comment intervenir et s’ils doivent agir.

Jérôme Gaudreault est le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide (archives). Photo : Radio-Canada

Ainsi, la campagne de 2022 outillera les gestionnaires de communauté, les influenceurs et les internautes pour les aider à répondre aux gens qui signalent leur détresse sur les réseaux sociaux.

M. Gaudreault mentionne qu’il faut les référer immédiatement à la ligne d’appel.

Besoin d'aide pour vous ou pour une personne proche? Si vous êtes en détresse, si un de vos proches vous inquiète ou si vous êtes en deuil à la suite d'un suicide dans votre entourage, composez le 1-866-APPELLE. Ce service panquébécois est offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et est gratuit.

Il est aussi possible d’utiliser la plateforme d’intervention par clavardage en visitant le suicide.ca  (Nouvelle fenêtre)  .

Le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide constate que la pandémie de COVID-19 a permis de mieux comprendre certains enjeux de santé mentale. Il note par ailleurs une augmentation d’appels d’aide lors de certaines périodes, durant les 22 derniers mois.

Une chance, le bureau du coroner croit qu’il n’y a pas eu d’augmentation de décès par suicide à cause de la pandémie , évoque Jérôme Gaudreault. Il précise que le bureau du coroner doit remettre son rapport officiel lundi.

Activités dans l’Est-du-Québec

Sur la Côte-Nord, le Centre de prévention du suicide espère que les Nord-Côtiers souligneront la semaine nationale sur leurs réseaux sociaux.

Kim Bouchard, la responsable aux communications et au développement annonce également la création d’un groupe privé d’échange sur Facebook destiné aux personnes de la région qui sont endeuillées par le suicide d’un proche dès lundi. Le Centre de prévention agira à titre de modérateur.

Les personnes endeuillées par suicide peuvent vivre de la culpabilité parce qu’il reste toujours des questions sans réponse. Les gens partent avec leur réponse. On n’a pas la chance d’avoir une dernière discussion avec la personne qui est décédée, comme on pourrait faire entre autres avec une personne qui a une maladie. La mort est subite, soudaine et parfois violente , explique Mme Bouchard.

Le groupe de soutien vise à démonter qu’à travers le temps, il est possible d’aller mieux.

« On voulait donner la chance à ces personnes de pouvoir exprimer leurs incompréhensions et leurs frustrations. » — Une citation de Kim Bouchard, responsable des communications et du développement du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord

Le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord offre aussi des boîtes culturelles aux maisons des jeunes et aux centres de jour pour aînés de la région pour que les jeunes et les aînés mis à mal par les mesures sanitaires puissent prendre part au mouvement aROCHEmoiunSOURIRE.

Chaque boîte contient une pierre et du matériel artistique pour créer une œuvre. La pierre doit être ensuite cachée dans un espace public du territoire dans l’espoir de faire sourire la personne qui la trouvera.

En 2021, Kim Bouchard indique que 550 nouvelles personnes ont fait appel aux services du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord. Elle dénombre par ailleurs 4200 interventions pour l’année 2021. Les interventions englobent les appels avec des personnes en détresse, des personnes endeuillées, des proches qui s’inquiètent ou un suivi de dossier.

Au Bas-Saint-Laurent, le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent vit une période difficile en raison du manque de personnel. La directrice générale, Valérie Quimper, a dû suspendre temporairement ses services d’hébergement.

Le Centre de prévention participe tout de même à la campagne de la Semaine nationale de prévention du suicide, mais l’organisme n’organisera pas d’événement cette année.

Valérie Quimper précise qu’elle distribuera des verrous de pontets, soit un dispositif pour verrouiller les armes à feu aux organismes qui en feront la demande. Elle assurera aussi une présence sur les réseaux sociaux et dans les médias du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

