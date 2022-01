Une femme enlevée à Wasaga Beach aurait été agressée auparavant, selon sa cousine

Une femme recherchée après son enlèvement par trois hommes à Wasaga Beach, en Ontario, plus tôt ce mois-ci a aussi été attaquée lors d'un incident distinct quelques semaines auparavant, dit sa cousine.

Elnaz Hajtamiri, 37 ans, avait en outre des raisons de croire qu'elle était surveillée après la découverte de dispositifs de localisation sur une voiture qu'elle louait, selon sa cousine.

Ce ne sont là que quelques-uns des nouveaux détails que la famille de la victime partage sur sa vie avant sa disparition. La famille travaille avec les enquêteurs et demande l'aide du public alors que la police continue de la rechercher, 17 jours après son enlèvement.

Ça a été dévastateur … La famille a été en quelque sorte écrasée par cela , explique la cousine. C'est comme si [nos] vies s'étaient arrêtées en ce moment.

Radio-Canada et CBC News n'identifient pas la cousine, qui vit aux États-Unis, par souci pour sa sécurité.

Deux attaques violentes

Selon la cousine, la première attaque s'est produite le soir du 21 décembre, lorsque deux hommes masqués se sont rués sur Mme Hajtamiri dans le stationnement de son immeuble en copropriété de Richmond Hill, au nord de Toronto, et l'ont violemment frappée avec une poêle. La police régionale de York a confirmé à CBC avoir enquêté activement sur l'agression.

Cette [attaque] lui a causé une entaille énorme à la tête. Elle avait environ 35 à 40 points de suture. C'était horrible , se souvient-elle.

La membre de la famille affirme qu'au cours de son enquête, la police a trouvé un dispositif de géolocalisation attaché à la voiture d’Elnaz Hajtamiri. Ce n’est selon elle pas la première fois qu’un tel objet a été utilisé contre sa proche.

La victime était suivie, selon la cousine

Deux autres dispositifs avaient déjà été découverts sous sa Lexus par des employés d'un concessionnaire lorsqu'elle l'a amenée en réparation, soutient-elle.

C'est évidemment très choquant pour elle. Elle était terrifiée pour sa vie , dit-elle.

CBC n'a pas été en mesure de confirmer les affirmations sur les appareils de géolocalisation, mais a confirmé de manière indépendante que la voiture avait été réparée au moment de l'attaque.

Selon la cousine, la première attaque a tellement ébranlé Mme Hajtamiri qu'elle est allée vivre chez des membres de sa famille dans une maison à Wasaga Beach, une petite ville sur la rive sud de la baie Georgienne à environ 150 km au nord de Toronto.

Trois hommes ont enlevé Elnaz Hajtamiri

C'est là qu'elle a été enlevée le 12 janvier vers 20 h 30 par trois hommes vêtus d'une tenue de police qui prétendaient avoir un mandat pour l'arrêter, ont indiqué les enquêteurs de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) la semaine dernière.

Le détective Matt Watson a déclaré que les suspects ont maîtrisé le propriétaire et enlevé Mme Hajtamiri, puis ont pris la fuite dans un VUS Lexus RX blanc.

Ils sont entrés de force dans la maison et ont submergé la famille et ont traîné Elnaz pieds nus dans la neige glaciale , raconte sa cousine. [Les hommes] ont pris sa montre et son téléphone portable, les ont jetés dans la neige. Elle criait à ce moment-là, puis il y a eu une période de silence.

La cousine demande aux résidents équipés de caméras de sécurité dans le quartier où la victime a été enlevée de vérifier leurs images pour identifier toute trace du VUS blanc.

La famille pense qu'elle est toujours en vie

La cousine n'a pas dit si la famille a des indications sur la raison pour laquelle Elnaz Hajtamiri aurait pu être ciblée, ou si elle avait des théories sur l'identité de ses agresseurs.

Elnaz était une personne merveilleuse avec une intégrité et des normes morales élevées, et nous n'avons aucune raison de croire qu'elle était impliquée ou en contact avec quelqu'un qui avait des activités criminelles , continue-t-elle. Nous pensons qu'elle est toujours en vie parce que nous n'avons aucune raison de croire le contraire.

Les responsables de la Police provinciale de l'Ontario PPO ont déclaré à CBC qu'ils n'avaient aucune autre mise à jour sur l'état de l'enquête.

Mme Hajtamiri, qui porte également le nom de famille Tamiri, est décrite comme mesurant 160 cm, avec une carrure mince et des cheveux noirs mi-longs.

Les enquêteurs de la Police provinciale de l'Ontario ont mis en place une ligne téléphonique dédiée à l'affaire au 1-833-728-3415, et demandent au public disposant de toute information qui pourrait aider à localiser Elnaz Hajtamiri de les contacter.