Ouvrir un gym sans autorisation peut compromettre l’aide financière de Québec

Le ministère de l’Économie confirme que l’aide financière accordée aux entreprises qui doivent fermer en raison de la COVID-19 vient avec d’importantes conditions. L’une d’elles : respecter les lois et règlements en vigueur, incluant les consignes sanitaires.

Ainsi, toute entreprise qui contrevient aux règles en vigueur pourrait voir sa demande d’aide financière refusée , précise le responsable des relations médias, Jean-Pierre D’Auteuil.

Devant le risque de se faire remettre un constat d’infraction s’il ouvre sa salle de CrossFit dimanche, un propriétaire de Saint-Georges en Beauce est finalement revenu sur sa décision.

Moi aussi, je voulais ouvrir comme les autres dimanche, et ainsi parler de l’importance de notre travail et de la santé en général, mais si la police vient, me remet un constat, ensuite, je peux perdre mon aide financière , explique Bobby Tanguay de la salle Léveil CrossFit.

D’autres gyms ont pris des décisions similaires, comme le CrossFit Quebec City qui organise finalement un événement à l’extérieur pour respecter l’interdiction d’ouvrir les salles d’entraînement.

En suivant les consignes

Les salles d’entraînement du mouvement #lasanteenpremier veulent démontrer au gouvernement que le temps presse.

Contrairement à d’autres secteurs comme les salles de spectacles et les restaurants, les salles d’entraînement ne savent pas encore à quel moment elles pourront rouvrir.

L’objectif derrière ces ouvertures clandestines : faire pression sur le gouvernement, tout en démontrant que les gyms respectent les mesures sanitaires.

En effet, plusieurs salles qui participent au mouvement ont voulu rappeler qu’elles allaient suivre les autres consignes sanitaires comme le port du masque et la distanciation physique durant la journée de mobilisation.

Les gyms qui ouvriront leurs portes aux clients dimanche s'exposent à des amendes oscillant entre 1000 $ et 6000 $.

Le Service de police de la Ville de Québec a précisé que les policiers appliqueront le décret avec discernement et jugement comme ils le font depuis le début de la pandémie.