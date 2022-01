Les PME du Nouveau-Brunswick déconfinées, mais « pas sorties du bois »

Les entreprises qui avaient été forcées par le gouvernement provincial d’interrompre leurs activités pendant cette période ont pu rouvrir samedi.

Restaurants, gyms, salons d’esthétiques, lieux de divertissement et spas peuvent notamment accueillir jusqu’à 50 % leur capacité habituelle.

Cela soulage plusieurs commerçants indépendants.

À Shediac, le propriétaire du Moque-Tortue, qui se limitait ces dernières semaines à des repas pour emporter, s’avoue un peu surpris que le gouvernement ait devancé la fin de la récente série de restrictions, qui devait initialement être levée le 31 janvier.

Il va falloir se réinventer, comme les 33 premières fois qu’on l’a fait pendant la pandémie , ironise Sébastien Després.

Il faut ramener les employés , poursuit-il. On a gardé une partie de l’équipe, mais en faisant juste du takeout, on n’a pas besoin de toute l’équipe.

Il faut s’assurer qu’on va avoir une clientèle qui nous revient , ajoute-t-il.

Aider les petite et moyenne entreprise PME , responsabilité des gouvernements

Cela est un défi lorsque le nombre de clients est limité par les directives gouvernementales, signale Louis-Philippe Gauthier, le directeur en Atlantique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante FCEI ).

S’il est de bon augure pour les entreprises du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard de pouvoir reprendre leurs activités, la réalité, c’est que ces entreprises-là seront quand même sous des restrictions de capacité , prévient M. Gauthier.

Il y a toute la question de la réponse des consommateurs. À quel point les chiffres d’affaires de ces entreprises vont pouvoir rebondir? , déclare-t-il. C’est une question entière.

M. Gauthier évoque les chocs répétés pour les commerces et les dettes que nombre d’entre elles n’ont pas eu le choix d’accumuler pour traverser cette pandémie.

On n’est pas encore sortis du bois , dit-il. Les impacts cumulatifs et cette vague inattendue qui est venue nous ramasser avec la période des Fêtes, au pire moment de l'année, honnêtement pour bien des entreprises, ça les a mis dans des situations plus difficiles qu'ils ne l'étaient au mois de novembre.

Le support qui a été apporté par les provinces en Atlantique aux petites et moyennes entreprises a été minime tout le long de la pandémie. Évidemment, on ne peut pas se comparer avec les coffres du gouvernement fédéral, mais c'est le gouvernement fédéral qui a porté la majorité du fardeau fiscal pour le support , relate-t-il.

Après plus d'une année à interpeller les gouvernements, Louis-Philippe Gauthier renouvelle ces appels et déclare que les autorités provinciales ont une responsabilité de soutenir automatiquement et rapidement les entreprises qu'ils forcent à fermer.

On va espérer que cette vague-ci soit la dernière, mais on va espérer également que les gouvernements ont appris la leçon , conclut-il. On va espérer que ce sera la dernière fois que l’on va voir ces mesures-là, car il n’y a aucun doute qu’il y a des impacts.

D’après le reportage de Maria-Isabelle Noël