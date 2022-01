Un podium pour Robert Wickens lors de son retour à la compétition

Le pilote canadien Robert Wickens a réussi un podium, vendredi, à sa première course automobile depuis le grave accident qui l'a paralysé des pieds à la taille lors de sa saison recrue en IndyCar il y a trois ans et demi.

Wickens et son coéquipier Mark Wilkins ont pris le troisième rang lors de l'épreuve inaugurale de la série IMSA Michelin Pilot Challenge au Daytona International Speedway, en Floride.

L'Ontarien de 32 ans a célébré avec une douche de champagne.

Sur le podium à Daytona, 1258 jours après , a-t-il commenté sur Twitter, en remerciant ses soutiens. Ce n'est pas la ligne d'arrivée et je n'arrêterai jamais de pousser mais… JE SUIS DE RETOUR.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Wickens connaissait du succès lors de sa première année en IndyCar en 2018 jusqu'à ce qu'il ne soit victime d'un grave accident lors de la 14e course de la saison, à Pocono, en Pennsylvanie.

Il avait alors subi une fracture à la colonne vertébrale, une lésion de la moelle épinière, des fractures au cou, au tibia, au péroné, aux deux mains, à l'avant-bras droit, au coude et aux côtes en plus de souffrir d'une contusion pulmonaire.

Piloter uniquement avec les mains

Bien qu'il puisse se tenir debout avec un certain soutien, il ne peut pas marcher et utilise un fauteuil roulant. Bryan Herta Autosport a rendu son retour possible grâce à un système de contrôle manuel personnalisé que Wickens utilise pour accélérer et freiner.

L'équipe utilise le même système dans une autre voiture pour le pilote paralysé Michael Johnson et Herta était déterminé à faire de Wickens un pilote de course à nouveau.

Le principal intéressé a déclaré qu'engager Wickens à plein temps pour la série Michelin Pilot Challenge cette année est l'une des choses les plus importantes que nous ayons faites .

Wickens a qualifié la voiture en septième position – décevant au regard de ses attentes personnelles – et a pris le départ de la course de quatre heures du vendredi. Son objectif était de gagner des places ou de rester septième au départ et il a conduit la voiture jusqu'à la troisième place pendant ses deux heures au volant.

« Je ne voulais pas perdre de places. » — Une citation de Robert Wickens, pilote Bryan Herta Autosport

Le résultat final est quelque chose que Wickens n'aurait jamais cru possible pendant toute la durée de son rétablissement.

Ce n'est que le début , a-t-il dit. Il y a beaucoup d'occasions où nous pouvons encore nous améliorer et devenir plus forts .

Robert Wickens a effectué un retour derrière le volant à Daytona 3 ans et demi après son grave accident. Photo : Associated Press / John Raoux

Wickens, qui reste consultant pour Arrow McLaren SP en IndyCar, a déclaré que le soutien qu'il a reçu depuis son accident a été une leçon d'humilité. Il a également remercié sa femme, Karli, qui l'a aidé à retrouver le volant. Le couple a d'ailleurs annoncé la semaine dernière qu'il attendait son premier enfant.

Chaque fois que je me sens mal dans ma peau, j'ai la chair de poule chaque fois que je traverse un paddock et que les gens me font un signe du pouce , a-t-il déclaré. Tout le monde prend le temps de venir me dire ''salut'' et cela signifie beaucoup pour moi. Je ne suis jamais devenu pilote de course en m'attendant à ce que cela arrive.