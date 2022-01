Des centres d’entraînement de l’Estrie réclament une date de réouverture

Fermés depuis le 20 décembre, les gyms souhaitent faire partie des prochaines étapes du déconfinement au Québec.

Des propriétaires d'établissements ont d'ailleurs invité leurs clients à manifester pacifiquement pour faire valoir l'importance de l'exercice physique pour le maintien d'une bonne santé globale.

C'est le cas du centre d'entraînement Crossfit Gooroo de Sherbrooke a rassemblé ses membres à l'extérieur autour d'un feu de camp. La copropriétaire Thalie Fournier explique qu'elle souhaite passer un message au gouvernement.

« La meilleure façon de prévenir des problèmes de comorbidité, de santé cardiaque, c'est d'adopter des bonnes habitudes de vie et des bonnes pratiques d'activité physique. » — Une citation de Thalie Fournier, copropriétaire de Crossfit Gooroo

L'entrepreneure déplore que les centres d'entraînement comme le sien soient parmi les premiers à fermer leurs portes lors des périodes de confinement et soient les derniers à pouvoir les ouvrir, un choix qu'elle s'explique mal.

On veut être reconnus comme un service essentiel, puis aider nos confrères et consœurs qui travaillent dans les hôpitaux. On est de plus en plus inquiets pour la santé des gens , souligne Thalie Fournier.

Un coup dur pour les établissements

Le centre Abhyasa yoga s'est aussi joint au mouvement en offrant un cours de yoga à l'extérieur.

« On est une industrie qui est à bout de souffle. On aimerait au moins avoir un plan, avoir des dates pour nous aider dans notre réouverture. » — Une citation de Stéphanie Cormier, propriétaire du centre Abhyasa yoga

La propriétaire de ce centre de yoga, Stéphanie Cormier, s'inquiète du désintérêt des gens envers la pratique de l'activité physique qui s'accentue au fil du temps.

À chaque fermeture qu'ont subi, quand on réouvre on perd de la clientèle. Il y en a qui se trouve d'autres activités, il y a des gens qui perdent leur motivation et, nous, ça fait des années qu'on la bâtit cette clientèle-là , explique-t-elle.

Stéphanie Cormier a rassemblé des adeptes de yoga pour réclamer la réouverture des studios comme le sien. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Depuis la fermeture en décembre, tous les cours ont été annulés et les classes en ligne ne sont plus la solution pour cet établissement.

Le virtuel, pour nous, ça a fonctionné au premier confinement, mais plus maintenant. Quand les gens viennent en salle, ils brisent l'isolement. On sait qu'on est capable d'appliquer les différentes mesures sanitaires et on ne comprend pas que notre société ne mette pas en valeur la prévention de la santé physique et mentale , souligne-t-elle.

Stéphanie Cormier attend avec impatience le moment où elle pourra à nouveau offrir ses 12 à14 cours de yoga par semaine. Elle admet toutefois que plus le temps passe, plus le choix d'une fermeture définitive risque de s'imposer.