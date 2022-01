Campagne de financement pour la mise en place d’une maison Martin-Matte

Elles ont ainsi marché pendant quatre heures dans le cadre d’une campagne de financement menée par l’Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes.

L’activité se déroulait au parc de la Rivière-du-Moulin.

La secrétaire du conseil d’administration de l’association, Diane Moisan, croit qu’une maison pourrait aider une vaste clientèle.

On a des personnes traumatisées crâniennes qui ont eu des accidents d’auto, mais qui peuvent aussi avoir eu des accidents de motoneige, des accidents de ski, de vélo. Alors, c’est sûr que la clientèle visée peut être différemment atteinte à des degrés différents, mais on va essayer, vraiment, de mettre dans cet hébergement-là le plus possible pour répondre aux besoins de toute cette belle clientèle-là , mentionne-t-elle.

La campagne de financement s’est amorcée le 5 janvier. Jusqu’à présent, elle a permis d’amasser 6000 $. Elle prendra fin le 5 février.

La Fondation Martin-Matte vise à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui vivent avec un traumatisme crânien ou une déficience physique.