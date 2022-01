La vigile pour la mosquée de Québec est annulée à Ottawa

Plus d’une centaine de personnes étaient attendues au Monument des droits de la personne au centre-ville d’Ottawa en soirée, a rapporté l’organisation qui chapeaute l’événement, le groupe Canadiens unis contre la haine.

Rappelons que l’attentat à la mosquée de Québec a fait six morts et 19 blessés le 29 janvier 2017.

L'événement commémoratif aura donc plutôt lieu de manière virtuelle, a affirmé le fondateur Canadiens unis contre la haine, Fareed Khan.

Des pancartes racistes et des drapeaux confédérés

Des responsables de la Ville d’Ottawa l'auraient informé vendredi des enjeux de sécurité éventuels si l'événement se tenait en personne. C’est finalement la taille de la foule, ainsi que la présence de manifestants arborant des pancartes racistes, le drapeau confédéré et d'autres accessoires similaires liés à l'extrémisme et au racisme , qui l’ont poussé à annuler l’évènement.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il a dit craindre pour la sécurité des participants : Je n’allais pas exposer les gens à des risques de blessures physiques .

Des camions sont amassés devant le parlement à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Il est certain que l'événement aurait été totalement gâché par les centaines ou bien les milliers de personnes qui font du bruit avec le klaxon de leur camion. » — Une citation de Fareed Khan, fondateur de Canadiens unis contre la haine

Selon lui, la manifestation de camionneurs le prive de la liberté de se réunir et de commémorer un évènement important.

Une manifestation pacifique

Les organisateurs du principal mouvement de protestation, surnommé le convoi de la liberté , ont promis que les manifestations seraient pacifiques. Samedi, les organisateurs ont fait une publication sur la page Facebook du groupe exhortant les manifestants à ne pas entrer dans les bâtiments gouvernementaux, à ne pas harceler les policiers, à rester calmes et à ne faire aucune menace.

Des policiers sont présents sur les lieux afin d'assurer la sécurité. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La police d'Ottawa dit qu'elle se prépare à faire face à d'éventuels cas de violence et a mis en garde contre le risque que certains individus ou loups solitaires puissent causer des perturbations. Le chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, a déclaré vendredi qu'il y avait eu diverses menaces en ligne à l'échelle locale, nationale et internationale incitant à la violence, à la haine et aux actes criminels.

Avec les informations de CBC