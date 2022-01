Un référendum sur l’avenir de la Coopérative à Saint-Eugène-de-Guigues

La Coopérative, appelée la Coop St-Eu, est gérée et tenue par des citoyens bénévoles.

Toutefois, depuis le début de la pandémie, les personnes qui s’y impliquent commencent à s'essouffler, indique l’administrateur Janick Fournier.

Quand on va faire notre prochaine assemblée générale annuelle, on anticipe que des gens ne voudront pas embarquer. Donc on a commencé à regarder les possibilités qui se faisaient pour pouvoir conserver le service , rapporte-t-il.

Janick Fournier, administrateur de la Coop St-Eu Photo : Gracieuseté

Après des discussions avec la municipalité, la solution envisagée serait l’acquisition de la Coopérative par la ville. Cependant, cela engendrerait une hausse de taxes pendant 10 ans pour les citoyens, car la ville devra faire un emprunt.

Si le Oui l’emporte, donc, la municipalité fera l’acquisition de la Coopérative, qui sera transformée en marché public, similaire à celui de Moffet.

La Coop St-Eu fonctionne en grande partie grâce à l'implication de plusieurs bénévoles. Photo : Gracieuseté

Tout le monde au départ veut conserver un service, mais pas à n’importe quel prix , indique Janick Fournier, qui espère que les citoyens acquiescent au projet. Saint-Eugène-de-Guigues, on sait que c’est quand même agricole, donc ce serait très bien vu, un marché public dans notre paroisse , estime -t-il.

Le dévouement des citoyens

Chaque semaine, des citoyens donnent de leur temps à la Coop St-Eu pour travailler à la caisse et s’assurer de la gestion de l'établissement.

« On a vraiment des gens de toutes les catégories d’âge, des retraités en passant par les étudiants qui disaient "Je vais aller donner un coup de pouce". C’est vraiment, j’oserais dire, émouvant. » — Une citation de Janick Fournier, administrateur de la Coop St-Eu

Lucien Barrette, qui s'implique comme bénévole deux après-midi par semaine, affirme que la survie de la Coopérative lui tient à coeur parce que cela permet de nourrir un sentiment de communauté.

Avec la pandémie, ça a changé un peu, ça a été plus difficile, mais ça sert à avoir du monde qui se rencontre. Le dimanche, c’était toujours plein , indique-t-il. Les relations humaines sont améliorées. On rencontre du monde qu’autrement on ne verrait plus.

Le service de dépanneur offre aussi un accès plus facile à des produits alimentaires, car les autres commerces sont situés quelques kilomètres plus loin.

La Coop St-Eu permet aux citoyens de se procurer des produits de base sans avoir à quitter le village. Photo : Gracieuseté

Les personnes âgées, par exemple, seraient obligées d’aller à l'extérieur [de la municipalité] pour chercher une pinte de lait ou du pain, des affaires dont on a besoin et qu’on a oublié d’acheter. Donc ça sauve des voyages. Autrement, tu prends l’auto et tu sors du village, tu t’en vas à Lorrainville ou Ville-Marie , explique Lucien Barrette.

Le vote a lieu dimanche à la salle communautaire de Saint-Eugène-de-Guigues. Un vote par anticipation a été tenu la semaine dernière.