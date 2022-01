Le CISSS AT cherche 50 aides de service et de préposés en urgence

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue doit recruter une cinquantaine de personnes pour l’aide de service et de préposés au service alimentaire, à l'entretien ménager ou à la buanderie.

L'établissement indique qu'il s'agit de besoins importants et urgents principalement en Abitibi-Ouest et en Abitibi avec 20 personnes recherchées pour chacune des MRC et une dizaine dans la Vallée-de-l’Or.

Les personnes qui se manifesteront vont notamment surveiller et accompagner les résidents pour différents besoins, livrer des repas, déplacer du matériel ou s'occuper de la désinfection entre autres.

Il est possible de s'inscrire sur la plateforme Je Contribue pour offrir ses disponibilités.

Par ailleurs, le CISSS rappelle qu'environ 150 employés sont retirés du travail en raison d’un diagnostic positif à la COVID-19 ou à titre préventif.