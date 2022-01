Fusillade près du Siloam Mission à Winnipeg

Selon le gérant des communications de l’organisme, Luke Thiessen, ni le personnel ni les clients de l’organisme n’ont été impliqués ou ne sont concernés par cette fusillade. Il ne semble pas que ce soit lié à nous , indique-t-il dans un courriel à CBC.

Un véhicule de la police judiciaire était sur les lieux samedi. On pouvait voir un certain nombre d’indicateurs de preuves sur le sol du stationnement, ainsi qu’une chaussure et un sac à dos rouge.

Siloam Mission a temporairement fermé son centre de jour pour permettre aux policiers de faire leur travail.

Le Service de police de Winnipeg a indiqué qu’il donnera plus d’informations sur l’incident. On ignore pour le moment s’il y a eu des blessés et ce qui a pu causer la fusillade.