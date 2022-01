L’Alliance communautaire pour les abris alternatifs a construit un premier abri conestoga, un micro-abri temporaire à coût réduit, avant d’inviter le public à le visiter dans le stationnement d’une église de la rue Shelbourne.

Les abris ont une superficie d’environ 5,5 mètres carrés [60 pieds carrés]. Ils sont sécuritaires et efficaces d’un point de vue énergétique , explique Krista Loughton, de l’alliance.

Une fois construits, les abris reposent sur des blocs de béton et sont formés d’un mur avant muni d’une porte verrouillable, d’un mur arrière et d’un petit portique. Les parois latérales et le toit sont formés d’un ensemble de treillis, de mousse, d’isolant et d’une bâche.

Leur design vient des voitures conestoga qui ont parcouru les Prairies avec les colons et leurs biens, précise Krista Loughton. Elle dit avoir découvert que plus de 200 abris de ce genre sont déjà utilisés à Eugene, en Oregon, afin de fournir des micro-maisons à des personnes dans le besoin.

Selon elle, une fois les pièces composées, l’assemblage se fait comme avec des blocs Lego en environ 2 h 30. Chaque abri coûte environ 3500 $.

L’alliance souhaite maintenant exposer le modèle et obtenir le soutien de la communauté pour en financer d’autres.

Mme Loughton voudrait s’allier avec des organismes sans but lucratif, la Ville de Victoria et BC Housing afin de construire de nouveaux abris en ville.

Né du contact humain

L’un des initiateurs du projet, Rob Reid, raconte que l’idée de construire ces abris est née de la présence d’un sans-abri à proximité de son commerce du centre-ville.

En développant une certaine relation avec cet itinérant, M. Reid a eu l’idée de communiqué avec Krista Loughton afin de voir comment il serait possible d’aider cette personne dans le besoin, surtout à l’approche de l’hiver.

L’an dernier, la page de sociofinancement de l’alliance a permis d’amasser les fonds suffisants pour la construction d’un premier abri.

Outre la protection contre les intempéries, l’abri conestoga permet d’offrir un environnement plus sécuritaire qu’une tente, précise Mme Loughton, puisque la personne qui l’habite peut y ranger ses biens.

Le règlement municipal oblige les personnes sans abri à démonter leur tente à 7 h tous les matins et ils ne peuvent la réinstaller avant 19 h, ce qui les empêche de faire quoi que ce soit en journée , explique l’initiatrice du projet.

Tout ce qu’ils font, c’est tenter de protéger leurs biens. Ils ont besoin d’une porte qu’ils peuvent verrouiller pour se sentir en sécurité.

La directrice à l’engagement communautaire de la Coalition contre l’itinérance du Grand Victoria, Janine Theobald, dit que son organisme veut soutenir les membres de la communauté en installant ce genre d’abris en ville.

Elle espère obtenir une exemption temporaire de certains règlements municipaux afin d’en permettre l’installation. Elle souhaite également trouver des propriétaires enclins à fournir des places de stationnement qui pourraient être utilisées pour soutenir le projet.

Avec les informations d’Adam Van der Zwan