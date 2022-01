La filière éolienne a maintenant l’écoute attentive de Québec

Après avoir boudé le secteur jusqu'en 2020, le ministre Julien explique le revirement de situation par la hausse de la demande industrielle et par l’effervescence de l’énergie renouvelable du Québec .

Il cite aussi les coûts de production relativement faibles à environ 5 cents du kilowattheure (kWh) et la demande vigoureuse. Il n’est d’ailleurs plus question de surplus chez Hydro-Québec : les rapports d'approvisionnement de la société d’État anticipent maintenant un manque d’énergie en 2027.

D’autre part, l’entreprise a conclu, l’été dernier, un contrat majeur pour fournir de l’électricité à l’État de New York et alimenter plus d’un million de foyers américains dès 2025.

Les besoins sont là et l'énergie éolienne est hyper efficiente en termes de coûts. Et on comprend bien qu'en Gaspésie, l'écosystème est favorable , explique le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

« Maintenant que les besoins sont clairement identifiés depuis 2020, c’est certain qu’on va favoriser le développement de l’énergie éolienne. » — Une citation de Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Photo : Radio-Canada

Ce changement de ton de Québec a été un soulagement pour l’Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER), notamment lorsque François Legault a annoncé soutenir le projet Apuiat, sur la Côte-Nord.

On a senti que le vent avait tourné quant à l’évaluation du potentiel éolien pour satisfaire les niveaux d’approvisionnement. Au même moment, on a senti un changement de ton profond du côté d’Hydro-Québec, porté par la voix de [la nouvelle directrice] Sophie Brochu , explique le président-directeur général de l'Association québécoise des producteurs d’énergie renouvelable AQPER , Gabriel Durany.

Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, souligne aussi que la Coalition avenir Québec CAQ avait un rattrapage à faire au sujet de l'éolien.

On est content de voir que la filière éolienne a retrouvé ses lettres de noblesse et que le coût pour les Québécois est vraiment plus intéressant que la grande hydraulique , explique-t-il.

« Lorsqu’on a des discussions avec l’entourage de M. Julien, on se rend bien compte que la filière éolienne est la filière qui est sur le dessus de la pile, en ce qui a trait aux intérêts du gouvernement du Québec. » — Une citation de Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé Photo : Radio-Canada

Il rappelle que la filière éolienne crée des retombées économiques majeures dans l’Est-du-Québec.

On pouvait imaginer facilement l’équivalent sur 25 ans d’un milliard en bénéfices pour les deux régies intermunicipales, celle du Bas-Saint-Laurent et celle de la Gaspésie et des Îles , indique-t-il.

Ces régies distribuent les redevances perçues aux municipalités de leur territoire.

Estimer le prix au kilowattheure

En décembre, Hydro-Québec procédait au lancement de deux appels d’offres totalisant 780 mégawatts (MW). L'un de ces appels d'offres vise un bloc de 300 mégawatts MW d’énergie éolienne.

C’est une façon pour Québec et l'industrie de mesurer les coûts de production et d’avoir une nouvelle indication du prix de l’électricité éolienne au kilowattheure, selon Gabriel Durany.

Le fait d'avoir un nouvel appel d'offres de 300mégawatts MW va nous donner, enfin, une indication de prix. Les chances que ce prix-là soit plus bas qu'avant sont fortes, étant donné les tendances mondiales , explique Gabriel Durany.

Autre signe encourageant, Québec confirme ses intentions de renouveler les parcs éoliens dont certains contrats viennent à échéance en 2026.

De l’électricité, on va en avoir besoin de plus. On est en train de transférer une part importante de notre mix énergétique qui vient du pétrole et du gaz vers d’autres formes d’énergie. Quand on se met à penser comme ça, ce n’est pas une bonne idée de perdre des parcs éoliens , insiste Gabriel Durany.

« Il ne faut pas qu’on perde des actifs de production énergétique en ce moment, il faut qu’on les maintienne. » — Une citation de Gabriel Durany, pdg de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable

Il note d’ailleurs que la production d’énergie renouvelable est un sujet devenu apolitique : le développement de la filière fait consensus au sein des principales formations politiques du Québec.

Le parc éolien de la Dune-du-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Ce sont les modalités du développement de la filière qui sont maintenant au cœur des discussions entre les parties.

On a quitté cette discussion qui était plus abrasive, plus difficile il y a quelques années, pour rentrer dans une discussion qui est beaucoup plus constructive, où on doit se poser des questions importantes sur l’avenir de la filière, [...] la façon dont on va redévelopper ces grands gisements et en développer de nouveaux , explique Gabriel Durany.

Pendant ce temps, à Gaspé, les travaux d’agrandissement de l’usine LM Wind Power sont en cours. Le fabricant de pales éoliennes prend de l’expansion pour notamment répondre à la demande du marché de la côte est des États-Unis.

Avec les informations de Bruno Lelièvre