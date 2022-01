Une troisième démission à la radio communautaire Envol 91 FM

Après les animateurs Jean Fontaine et Yan Dallaire, c’est maintenant la journaliste Caroline Touchette qui quitte la radio communautaire du Manitoba, Envol 91 FM.

Dans un message publié sur sa page Facebook samedi, Caroline Touchette indique avoir remis sa lettre de démission à la directrice générale de la radio vendredi.

Elle écrit quitter la radio à contrecœur et avec tristesse , mais, ajoute-t-elle, à la suite d’événements liés au travail qui m’ont menée à prendre des congés de maladie, pas une fois, mais deux fois dans les deux derniers mois, je ne me sens plus à l’aise de continuer mon travail .

Lorsqu’on ne se sent plus [...] à l’aise ni bien dans un environnement de travail, il faut se dire qu’il est temps de sortir. Alors je sors , conclut-elle.

Cette démission survient après celle de Jean Fontaine annoncée le 18 janvier et celle de Yan Dallaire, le 26 janvier. Selon les informations de son site Internet, la radio perd ainsi en deux semaines trois de ses cinq employés rémunérés.

Ces événements qui secouent la radio communautaire francophone du Manitoba ont amené plusieurs personnes à réclamer la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des membres.

Selon une autre publication parue sur Facebook le 26 janvier, une lettre demandant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire a formellement été envoyée à la présidente du conseil d'administration d'Envol 91, Laura Nagy. Cette lettre a été envoyée par messager cet après-midi (du 26 janvier, NDLR) entre 14 h 45 et 16 h 30 .

Les signataires de la lettre, Mona Audet, Michèle Lécuyer-Hutton et Valérie Rémillard, qui s’expriment au nom d’un comité, exigent que l’assemblée extraordinaire ait lieu avant l'assemblée générale annuelle prévue en février.

Dans leur lettre, elles disent vouloir que cette assemblée aborde les points suivants :

Transparence du conseil d’administration en tant que radio communautaire;

Clause de confidentialité, affaires internes;

Climat de travail; congé de maladie et départ des animateurs, départ des chroniqueurs et des bénévoles;

Respect des politiques et des règlements administratifs d’Envol;

Confiance dans le conseil d’administration d’Envol;

Date de l’AGA.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux avant la réception de la lettre, la présidente d’Envol 91 FM, Laura Nagy, indiquait que l’assemblée générale extraordinaire, telle que réclamée par certains, est loin d’être le forum approprié pour discuter d’un règlement de différend à l’interne qui relève purement des ressources humaines .

Elle rappelait que la nouvelle directrice générale de la radio communautaire, Fatimaty Gueye, est entrée en poste le 2 décembre et affirmé qu'elle a l'entière confiance du conseil d'administration.

Radio-Canada a tenté de joindre le conseil d'administation d'Envol et Caroline Touchette, samedi, qui n'avaient pas répondu à notre demande d'entrevue au moment de publier.