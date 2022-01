COVID-19 : Pourquoi autant de gens meurent-ils en Ontario?

Plus de 1100 morts liées à la COVID-19 ont été recensées en Ontario depuis le début du mois de janvier, ce qui en fait l’un des mois les plus meurtriers depuis le début de la pandémie. Des experts estiment que ce taux élevé de mortalité est une conséquence directe du nombre élevé d’infections suscitées par la vague Omicron et ce malgré un fort taux de vaccination.