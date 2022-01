Reprise des activités pour les Foreurs et les Huskies

La Ligue a annoncé vendredi le retour à la compétition pour ses 18 franchises dès le 3 février prochain.

Le nouveau calendrier des rencontres sera annoncé lundi, mais le circuit espère jouer les 68 matchs de saison régulière comme prévu.

Une bonne nouvelle pour le président des Foreurs de Val-d'Or, Dany Marchand qui explique que la reprise pour les Foreurs serait prévue en fin de semaine prochaine.

Il rappelle toutefois que les rencontres se dérouleront avec des restrictions importantes.

Jusqu'au 7 février, ça sera des matchs qui seront disputés à huis clos. Il n'y a pas de partisan et à partir du 8 février, ça sera avec une capacité de 500 spectateurs. Quand je pense au Centre Agnico Eagle, avant la pause on avait une moyenne de 1200 personnes par match, on voit clairement qu'il y a un manque à gagner pour nous , explique-t-il.

Les joueurs doivent aussi se soumettre aux restrictions sanitaires contre la COVID-19.

Les Foreurs qui ont joué leur dernier match le 18 décembre occupent la 15e place au classement général de la ligue. Dany Marchand espère que ces joueurs feront mieux lors des prochaines rencontres.

Sans aucun doute qu'on n'est pas satisfaits de la position du classement, mais en même temps, en regardant la composition de notre équipe et nos joueurs, on s'entend tous pour dire qu'on devrait être dans une position plus élevée au classement. Mais les chiffres parlent , dit Dany Marchand.

Je suis convaincu qu'on va pouvoir redémarrer la saison sur le bon pied, que nos joueurs vont performer à la hauteur de nos attentes et de leurs attentes également et qu'on va être en mesure de faire une remontée au niveau du classement , promet le responsable.

Les Huskies de Rouyn-Noranda occupent la 17e place.