Le conseil de quartier veut protéger le potentiel commercial de la rue Saint-Jean

Cet immeuble à valeur patrimoniale supérieure, selon la Ville de Québec, est soumis à une vocation commerciale au rez-de-chaussée et résidentielle pour les autres étages.

On trouve qu’il n’y a pas beaucoup de locaux culturels et communautaires dans le secteur, ils se font assez rares. On ne veut pas perdre l’occasion de revitaliser le coin ici , explique Alexandra-Maude Grenier, présidente du conseil de quartier.

La bâtisse de style Second Empire est cependant différente des immeubles du voisinage. Un long escalier en béton sépare la porte principale du trottoir.

Pas l’idéal pour un commerce de détails, admet la présidente. On ne veut pas non plus que ce soit un local sans vocation. Dans ce cas, on préfère du résidentiel , poursuit-elle.

Pas de bar non plus

La transaction pour l’achat de l’immeuble a été effectuée l’automne dernier. Les récents commerces qui avaient pignon sur rue à cet endroit étaient le Club ForHom, un bar de la communauté gaie pour hommes seulement, ainsi qu’un centre de soins corporels de type sauna.

Les nouveaux propriétaires ne souhaitent pas que l’endroit soit un bar, explique Alexandra-Maude Grenier. Et ça correspond aussi à ce qu’on a entendu de la part de citoyens, ajoute-t-elle.

Alexandra-Maude Grenier du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste Photo : Radio-Canada

Le conseil de quartier désire que les options commerciales soient analysées en profondeur avant qu’une modification au règlement d’urbanisme aille de l’avant.

Consultations publiques

Une quinzaine de citoyens ont remis leurs commentaires lors de la période de consultations publiques écrites qui a pris fin le 24 janvier, confirme la conseillère en communication Audrey Perreault, à la Ville de Québec.

Le conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou est celui qui tranchera.

Moi, je vais m’assurer de porter les préoccupations à l’attention de mes collègues du conseil d’arrondissement , garantit Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants.

Nouvellement élue au sein de Québec forte et fière, Mélissa Coulombe-Leduc connaît bien les enjeux du secteur pour avoir été présidente du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste de 2019 jusqu’au début de la campagne électorale en juillet 2021.

Mélissa Coulombe-Leduc est à gauche sur la photo, derrière le maire Bruno Marchand. (archives) Photo : Radio-Canada

On est devant un cas précis, exceptionnel, avec l’implantation d’un possible commerce en plein milieu du bâtiment, reculé de la rue. C’est un cas pas comme les autres, puisque l'immeuble est différent , fait-elle valoir, même si la décision n’est pas encore prise.

La conseillère municipale s’engage aussi auprès du conseil de quartier que dans le cas où la modification du zonage est acceptée, cela ne créera pas de nouvelles tendances.

Je sais que les gens du conseil auraient des craintes que ça crée un précédent et qu’on se mette à accepter toutes les demandes de vocation résidentielle comme celle-là, mais ce ne sera pas le cas , affirme-t-elle.

Revitaliser l’ouest de la rue Saint-Jean

Cette demande de modification de règlement soulève la question plus large de la vitalité commerciale de ce secteur de la rue Saint-Jean, entre la rue Sutherland et Turnbull. Un secteur qui agit un peu comme une transition entre ce quartier et le quartier Montcalm.

Je suis sensible à ça. Je sais que c’est important de valoriser la mixité des usages. Nous l’avons dit plusieurs fois en campagne électorale que nous voulons créer des artères commerciales vivantes , poursuit l’élue.

La Société de développement commercial (SDC) de Saint-Jean-Baptiste n’a pas encore pris position sur la question de la vocation commerciale du 225, rue Saint-Jean.

Le président Julien Roy indique que les membres du conseil d’administration se rencontreront d’ici la mi-février pour faire le point.

Le conseil de quartier a à coeur la vitalité commerciale de l'ouest de la rue Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

On trouve que c’est important la vitalité dans ce secteur peut-être un peu oublié parfois. Mais avec l’arrivée de nouveaux locataires commerciaux au premier étage de l’immeuble à condo le Tandem, tout près, ça montre que ça bouge, qu’il y a du nouveau , mentionne Alexandra-Maude Grenier du conseil de quartier.

Nous avons tenté d’obtenir une entrevue avec les nouveaux propriétaires, sans succès pour le moment.

Un rapport de consultation citoyenne complet sera rendu public durant le mois de février, incluant les positions du conseil de quartier et de la Société de développement commercial SDC .

Le conseil d’arrondissement peut accepter ou refuser la demande de modification du règlement des nouveaux propriétaires.

Il peut aussi, à la proposition du conseil de quartier, attendre que les propriétaires s’assurent qu’aucun commerçant ou entreprise ne soit intéressé à occuper l’espace avant d’y construire des condos.