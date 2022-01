Des bains dans l’eau glacée de la rivière des Outaouais pour se détendre

Des femmes d'Ottawa qui n’ont pas froid aux yeux ont trouvé une façon différente et rafraîchissante de relaxer. Elles entraînent même d’autres audacieux à plonger dans l’aventure avec elles.

Judith Lockett a pris son premier bain glacé à l’automne 2020, avec ses amis Marthanne Robson, Luigina Fabrianesi et Alexandra Gorodnichy dans le lac qu’on surnomme The Pond, dans le parc Rockcliffe, à Ottawa.

« Le froid est arrivé et nous nous sommes dit : "Pourquoi ne pas continuer au travers de la glace?" » , explique Judith Lockett.

Lorsque l'accès à leur site de baignade préféré dans le parc Rockcliffe a été fermé pour l'hiver, le groupe a décidé de poursuivre ses séances de baignade hivernale dans la rivière des Outaouais, près de la rampe de mise à l'eau du chemin Blair.

Nous nous sommes établies ici, dans la rivière, et maintenant nous avons trois accès de baignade. Nous venons tous les jours, nous faisons notre truc et c'est génial , a déclaré Mme Lockett.

Luigina Fabrianesi (à gauche), Marthanne Robson (au centre) et Judith Lockett se tiennent derrière les trous forés dans la glace de la rivière des Outaouais avant de faire trempette dans l’eau glacée.

Judith Lockett raconte qu’elle et ses amies se sont mises à creuser des trous dans la glace comme quatre folles avec leurs hachettes , alors que Luigina Fabrianesi, qui est cheffe culinaire, y allait de coups de couperet à viande, lance-t-elle en riant encore de l’anecdote.

Chaque jour, nous devions venir creuser les trous à nouveau, car ils gelaient. Ça ressemblait à de la pure folie , admet Mme Lockett.

Mike Paré s'est récemment joint au groupe. Sa scie à glace et ses pinces sont très utiles, dit-il, puisque de 15 à 20 centimètres de glace peuvent se former dans les trous chaque nuit.

M. Paré n'est pas un débutant dans le domaine des bains glacés. Il s'est d’ailleurs aménagé un réservoir à la maison et avait l’habitude de sauter régulièrement dans l'eau glacée de son jardin l'hiver, jusqu'à ce qu'il rencontre Judith Lockett.

Un jour, vers la fin de l'automne, alors que j’étais sorti nager, il y avait déjà une dame dans l’eau. C'était Judith. J'ai entamé une conversation avec elle et il s'est avéré qu'il y avait un grand nombre de personnes qui se rencontraient ici tous les jours vers midi, dans l'eau froide , a déclaré M. Paré.

« C'est donc très similaire à ce que je faisais dans ma cour, sauf que c'est avec un plus beau décor : la rivière des Outaouais et Gatineau de l'autre côté. Alors je les ai rejointes et j'ai adoré ça. »