Menaces d’arrêt de travail dans deux universités albertaines

Les étudiants de l’Université Mount Royal et de l’Université de Lethbridge pourraient voir leur session d’hiver bousculée par de possibles arrêts de travail des enseignants des deux établissements. Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives du corps professoral des deux universités s’enlisent depuis près de deux ans.

Selon le président de l'Association des professeurs de l'Université Mount Royal, Lee Easton, plusieurs éléments restent à négocier. Photo : Université Mount Royal

À l’Université Mount Royal, à Calgary, le processus de médiation exigé par les normes du travail de la province a commencé plus tôt cette semaine, alors que les négociations achoppent toujours, explique le président du syndicat des enseignants, Lee Easton.

Des problèmes majeurs restent à régler et les professeurs préféreraient rester au travail pour aider les étudiants, mais nous faisons face à une université qui ne semble pas vouloir - ou être capable - de s’asseoir à la table de négociations pour en arriver à un accord juste , explique-t-il.

À l’Université de Lethbridge, les négociations ont été rompues le 17 janvier. Les enseignants pourraient tenir un vote, dès le 2 ou le 3 février, en vue d’une grève la semaine suivante.

On espère que la grève, s’il y en a une, soit forte et courte , dit le président de l’Association des enseignants de l’Université de Lethbridge, Dan O’Donnell.

Grève ou lock-out

Outre le choix des enseignants de déclencher une grève, les établissements peuvent également décider de mettre leurs professeurs en lock-out.

Dans ce cas, nous serions également sur les piquets de grève afin d’attirer l’attention sur les problèmes que nous avons , soutient Lee Easton. Évidemment, ça voudrait aussi dire qu’il n’y aurait pas de cours et ça aurait un impact sur les étudiants , ajoute-t-il.

La rémunération au coeur des conflits

Parmi les principaux enjeux des négociations des deux universités, il y a les salaires.

À l’Université Mount Royal, par exemple, les professeurs n’ont pas vu leur rémunération augmenter depuis 2017, même si la charge de travail, elle, s’est accrue, note Lee Easton.

Joy Morris explique que les principaux enjeux, à l'Université de Lethbridge, sont les salaires, la représentation enseignante sur le comité responsable des budgets, et les avantages sociaux. Photo : Radio-Canada / Jennifer Dorozio

Même son de cloche du côté de Lethbridge, où les salaires sont de 10 % à 15 % en dessous de ce qu’on trouve dans toutes les universités que nous avons choisies comme comparatifs en accord avec la direction , précise la professeure de mathématiques et membre du comité de négociation Joy Morris.

Des étudiants inquiets, mais qui soutiennent leurs professeurs

La perspective de voir leurs cours, leurs stages ou leurs recherches remis en question par un conflit de travail inquiète certains étudiants.

C’est plutôt stressant, parce qu’on ne sait pas ce qui arrivera la semaine prochaine ou le mois prochain , confie Ziv Corenblum, un étudiant de troisième année en science politique et en histoire à l’Université de Lethbridge.

L’inquiétude que suscite l’idée de ne pouvoir obtenir son diplôme dans les délais prévus ne l’empêche pas de soutenir le corps professoral, précise-t-il.

De son côté, Amy Mendenhall veut montrer son soutien aux professeurs qui ont soutenu les étudiants durant la pandémie. Elle participe à l’organisation d’une manifestation en faveur du syndicat enseignant qui aura lieu dimanche.

C’est une façon de soutenir moralement ces professeurs qui ont tant fait pour nous , explique-t-elle.

Kyle Pollock, un étudiant de troisième année en histoire à l’Université Mount Royal, se range également du côté de ses enseignants.

Je pense que c’est à l’université d’offrir un contrat de travail approprié aux professeurs, surtout quand on considère l’ampleur des augmentations de frais des dernières années , lance-t-il. D’autant plus qu’on n’a aucune idée d’où l’argent est allé!

Je serais moins irrité si je savais que [les frais supplémentaires] servent à augmenter la qualité du matériel académique ou à aider mes professeurs à survivre [à l’augmentation du] coût de la vie , ajoute-t-il.

Les universités espèrent en arriver à une entente

Dans des déclarations écrites envoyées à CBC, les deux établissements disent vouloir en arriver à une entente négociée avec leurs professeurs.

Nous avons l’espoir d’en arriver à un règlement afin de continuer d’offrir à nos étudiants une expérience d’apprentissage exceptionnelle , écrit le conseil des gouverneurs de l’Université Mount Royal.

De son côté, tout en reconnaissant l’incertitude que suscitent les négociations pour son personnel et ses étudiants, l’Université de Lethbridge dit s’engager à négocier une convention collective qui respecte la contribution et la valeur [des professeurs] et qui assure une éducation postsecondaire de grande qualité .

Avec les informations de Lucie Edwardson et Jennifer Dorozio