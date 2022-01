Les refuges pour animaux inquiets lors des froids extrêmes

Les températures très froides peuvent présenter des risques pour les animaux de compagnie, qui peuvent développer des engelures ou souffrir d’hypothermie.

Au cours de la dernière semaine, la SPCA de Val-d’Or et le refuge la Bonne étoile à Rouyn-Noranda ont retrouvé des chats avec des séquelles dues au froid.

C’est probablement ce qu’on appelle des abandons gratuits, le monde laisse aller ces chats-là à l’extérieur au lieu de venir les porter au refuge. C’est toujours notre inquiétude de voir comment le monde va agir, rapporte la directrice de la SPCA de Val-d'Or, Lilianne Quesnel.

Liliane Quesnel, directrice générale de la SPCA de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La directrice générale du refuge la Bonne étoile à Rouyn-Noranda, Valérie Delisle, raconte également que les températures très froides sont source de préoccupations.

Par contre, les chats ont un instinct de survie assez développé. C’est même impressionnant. En général ils finissent par s’abriter dans des remises ou des cabanons pour se réchauffer, mais ça reste extrêmement difficile pour eux , dit-elle.

Les coussinets d'un chat ont été brûlés par le froid. Photo : Radio-Canada

Les engelures se manifestent généralement aux extrémités, soit le bout de la queue, les oreilles ou les pattes.

Souvent, on voit que les oreilles particulièrement vont être très rouges et chaudes et plus ça va dégeler, plus ça va devenir d’une autre couleur. Ça va commencer à s’effriter et à sécher , précise Valérie Delisle.

Protéger son animal du froid

Lorsque le mercure descend très bas, on recommande aux propriétaires de garder leurs animaux à l’intérieur.

Normalement, les chats sont habitués d’aller à l’extérieur. Je dirais que dans les froids comme ça, ils ne sortent pas d'eux-mêmes , souligne Lilianne Quesnel.

Pour les chiens, Valérie Delisle rappelle de ne pas les laisser passer la nuit à l’extérieur, et de ne pas faire de longues marches durant la journée.

On peut aussi mettre de petites pantoufles au bout des pattes des chiens, ou encore y appliquer un onguent que l’on peut se procurer chez le vétérinaire afin de protéger les coussins sous les pattes.

De plus, si un animal a des engelures, il est important de l'amener dans un refuge ou chez le vétérinaire plutôt que de prodiguer des soins soi-même.