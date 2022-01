La France compte envoyer des centaines de soldats en Roumanie

C'est la raison pour laquelle je me suis rendue en Roumanie jeudi. Nous avons évidemment échangé avec nos partenaires roumains sur cette question , a expliqué sur la radio France inter la ministre des Armées Florence Parly, après que le président Macron a annoncé le 19 janvier la disponibilité de la France à s'engager sur de nouvelles missions , en particulier en Roumanie .

Ce pays, frontalier de l'Ukraine et qui a un accès à la mer Noire, une zone de tension extrême , car Russie et Ukraine y disposent aussi d'une façade , se trouve à l'épicentre des tensions et doit donc être réassuré , a estimé Mme Parly.

La ministre française de la Défense, Florence Parly, s'exprime lors d'une conférence de presse après une réunion des ministres de la Défense de l'Union européenne à Brest, en France, jeudi 13 janvier dernier. Photo : AP / Thibault Camus

Nous aurons une réunion très prochainement avec les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN sur l'envoi d'une force en Roumanie et nous nous préparons de sorte que nous soyons prêts dès l'instant où l'on nous demandera de nous [y] déployer , en concertation avec d'autres partenaires et pays européens , a-t-elle poursuivi.

Paris compte envoyer plusieurs centaines d'hommes et souhaite être la nation-cadre de cette force qui serait ainsi déployée en Roumanie , tout comme le Royaume-Uni commande actuellement le bataillon de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN en Estonie, a précisé la ministre des Armées françaises.

« Il s'agit de faire de la réassurance dans le cadre d'une alliance défensive. » — Une citation de Florence Parly, ministre française des Armées

Le chef de la Diplomatie Jean-Yves Le Drian a de son côté annoncé samedi sur Twitter qu'il se rendrait les 7 et 8 février en Ukraine en compagnie de son homologue allemande Annalena Baerbock.

J'ai rassuré Dmytro Kuleba [le ministère ukrainien des Affaires étrangères, NDLR] de nos pleins appui et solidarité avec l'Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions , a-t-il également posté.