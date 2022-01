Une occasion pour les futurs étudiants de découvrir le Cégep de Saint-Félicien

Sans surprise, l'événement s'est déroulé à distance.

Les participants pouvaient effectuer une visite virtuelle des installations de cet établissement d'enseignement collégial. Ils ont aussi eu la possibilité de découvrir les programmes et les services offerts sur place en plus de pouvoir poser leurs questions à des étudiants et à des membres du personnel.

« L'activité s'adressait à la fois aux jeunes et à leurs parents. C'était important de leur permettre de prendre connaissance du fonctionnement de l'établissement et de leur démontrer à quel point on a une belle équipe, une équipe dynamique de gens qui croient en leur travail », a fait valoir la directrice adjointe au sein de la Direction des études du Cégep de Saint-Félicien, Hélène Laprise.