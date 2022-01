COVID-19 : 58 décès de plus et 96 hospitalisations de moins en Ontario

L'Ontario recense 3439 hospitalisations liées à la COVID-19 au total et 58 décès supplémentaires.

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province est en baisse pour une troisième journée d'affilée.

Dans l'ensemble, 96 patients de moins se trouvent dans les hôpitaux par rapport à la journée précédente.

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, 55 % des personnes hospitalisées ont été admises en raison de la COVID-19.

Les autres patients (45 %) ont reçu un résultat de test positif à la maladie après leur arrivée dans un établissement hospitalier.

Le nombre de patients aux soins intensifs diminue également, avec un total de 597.

Santé publique Ontario signale aussi près de 4900 nouvelles infections à la COVID-19, un nombre sous-estimé en raison de l'accès restreint aux tests PCR.

Côté dépistage, 29 241 tests ont été effectués dans les dernières 24 heures.

Pour ce qui est de la vaccination, 91,8 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose et 89,1 % en ont reçu deux, jusqu'à présent.

Par ailleurs, 350 foyers de soins de longue durée sont aux prises avec des éclosions, ce qui représente plus de la moitié des établissements de la province.

58 décès de plus

L'Ontario déplore 58 décès survenus au cours des 13 derniers jours, précise le ministère de la Santé.

Parmi ceux-ci, 9 sont survenus le 27 janvier, 17 le 26 janvier et 10 le 25 janvier.

Les autres décès remontent aux jours précédents.

Le mois de janvier 2022 est l'un des plus meurtriers depuis le début de la pandémie en Ontario.

Réouverture de certains lieux dès lundi

Dès le 31 janvier, les restaurants, les salles d'entraînement, les cinémas et les musées pourront accueillir à nouveau leur clientèle.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a assuré que les réouvertures se feraient avec prudence, soulignant que la limite d'accueil est fixée à 50 % dans un premier temps.

Avec les informations de CBC News